Remiză albă la debut pentru "Poli". Dan Alexa: "Este inadmisibil să ratăm cu atâta nonșalanță ocaziile pe care le avem. Sper să fie o întâmplare..."

Politehnica Timișoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, la Cugir, cu Hidro Mecanica Șugag, în prima etap ă din seria a 7-a a Ligii a III-a la fotbal.

Alb-violeții au dominat jocul, creându-și numeroase ocazii, în special în repriza secundă. Fie portarul Șerban, fie fundașii sau barele au stat în calea primei reusite în campionat. Gazdele au fost periculoase doar în două-trei rânduri. În rest, au preferat să se apere așteptând atacurile în propria jumătate.

Cea mai mare ocazie în dreptul nou-promovatei a fost cea din minutul 12, când Traia a deviat în bară șutul lui Câmpean. Prima mare șansă pentru Poli a fost peste șapte minute. Marincu a reluat atunci o centrare din fața careului mic, însă mingea a fost deviată în brațele portarului. Popa a trimis cu capul lobat pe lângă țintă (min. 30), după care Haiduc a semnat poate cea mai mare șansă de gol, lob peste portar și pe lângă poartă dupa pasa de la Popa care l-a lăsat singur cu Șerban (min. 33).

În primul minut al prelungirilor primei părți, mingea a sărit în transversală din Poenar, aflat aproape de autogol, iar la cornerul rezultat Vlaicu a trimis agonizant pe lângă poartă din apropiere. Repriza secundă a adus o dominare aproape completă a echipei timișorene. Nici la dubla ocazie Popa-Marincu nu a venit reușita mult-așteptată (min. 53).

Mai mult, cel din urmă a trimis cinci minute mai târziu în transversală din lovitură liberă. Vlaicu (min. 59), Cociș (min. 60) și nici carambolul cu mai multe reluări la poartă din minutul 73 nu a adus bucurie fanilor alb-violeți deplasați în număr mare la Cugir. Presiunea la poarta gazdelor a crescut pe final în ciuda deselor fragmentări, dar fără reușite concrete.

Politehnica Timișoara: Traia – Vlaicu, Pedro, C. Toma – Vasluian, Marincu (cpt.), Vîrtej, Rotariu (Gavrilă ‘77), Clemeniuc (Avramescu ‘81) – Haiduc (Cociș ‘57), Popa. Antrenor: Dan Alexa.

„A fost un meci fără istoric. Am controlat meciul, am avut foarte multe situații de a înscrie. Marele minus este că nu am reușit să o facem. Este inadmisibil să ratăm cu atâta nonșalanță ocaziile pe care le avem. Sper să fie o întâmplare pentru că trebuie să dăm goluri. Degeaba ajungem acolo dacă jucătorii care trebuie să facă diferența sunt datori în momentul de față. Le-am și spus-o, pentru că important e să înscrie. Nu știu, au fost două bare, au fost șapte-opt ocazii clare de a înscrie. Dacă nu dai gol este foarte greu să capeți încredere. Apoi, cu cât a trecut timpul ne-am precipitat iar am avut niște situații pe finalul meciului. Dacă este să fim mulțumiți este pentru faptul că am reușit să jucăm, să ducem mingea cu ușurință în multe momente în careul advers, am reușit să punem presiune. Dar sunt nemulțumit de deciziile care s-au luat acolo, pentru că se pierd puncte. Atacanții trebuie să înscrie, să facă diferența, pentru că de aceea sunt atacanți”, a declarat antrenorul polist Dan Alexa.

Sursa foto: sspolitehnica.ro / Paul Sebo