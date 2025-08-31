Întreruperi de curent în județul Timiș, în perioada 1 – 5 septembrie

Întreruperi de curent în județul Timiș, în perioada 1 – 5 septembrie

Luni, 01.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: intrarea Doinei, Calea Alexandru Ioan Cuza (p), Calea Aradului (p), , Alte detalii: str. Lucian Blaga (p), str. Dimitrie Cantemir (p), Piata Libertatii (p), str. Carusso Enrico (p), , Alte detalii: str. Invatatorului (p), str. Inculet Ion (p)
Luni, 01.09.202509:00 – 17:00CurteaAlte detalii: partial
Luni, 01.09.202509:00 – 17:00CaraniStrada Bisericii, Nr 11
Luni, 01.09.202509:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Zona iesire spre Sacalaz partea dreapta
Luni, 01.09.202509:00 – 17:00UivarAgenti economici: SUMIDA, AQUATIM
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00GhirodaAlte detalii: Str.Fagaras
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00CerneteazAlte detalii: Str.Rozelor nr.20
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Eneas (p), str. Salcamilor (p), Piata Axente Sever (p), str. Feldioara (p), str. Memorandului (p), str. Diaconu Coresi (p), B-dul Liviu Rebreanu, , Alte detalii: B-dul Simion Barnutiu (p), str. Telegrafului(p), str. Kogalniceanu Mihail(p), str. Samuel Micu (p), , Alte detalii: str. Macelariu Horia (p), str. Constantin cel Mare (p), Aleea Baghetei (p), intr. Aca de Barbu (p), , Alte detalii: acad. Alexandru Borza, b-dul Mihail Eminescu (p), b-dul C.D. Loga (p)
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00JenaAgenti economici: Balastiera
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00CoșteiuAlte detalii: partial
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00Gladna MontanăAlte detalii: total
Marți, 02.09.202509:00 – 17:00CiacovaStrada Timişului
Miercuri, 03.09.202508:30 – 16:30TormacAlte detalii: total
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00Colonia FabriciiAlte detalii: partial
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Zona iesire spre Sanmihaiu Roman
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00SăcălazNr 728C, , Agenti economici: Peco, Aquatim, Farmexpert, Novatim, Ovest Imob. | Alte detalii: Tranzicaza, PUZ Duma, Scholtz Recy., Chiulan, SI St. 220 kV
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: intr. Cerceilor (p), str. Constantin Paul (p), str. Banatul (p), str. Dreptatea (p), str. Lacului (p), b-dul Dambovita (p), Weissmuller Johnny (p), , Alte detalii: str. Hogas Calistrat (p), str. Velea Tincu Nicolae (p), str. Emil Garleanu (p), str. Martir Tanase Ioan (p), str. Colonia Slavik (p), Canalul Bega(p), , Alte detalii: str.Leandrului (p), Calea Sever Bocu (p), Aleea Lirei (p), str. Linistei (p), , Alte detalii: str.Ostrogovich Gheorghe (p), str. Linistei (p), str. Rasaritului (p), str. Alaci Alexandru (p), str. Academician Remus Radulet (p)
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00HezerișAlte detalii: total
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00CrivinaAlte detalii: total
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00AlioșNr 444
Miercuri, 03.09.202509:00 – 17:00ȘipetAlte detalii: partial
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: Str.Gh.Doja (p)
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00TemereștiAlte detalii: total
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00CruceniAlte detalii: partial
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00TimișoaraCalea Torontalului, Nr 110, , Alte detalii: str. Armoniei (p), str. Marginii, , Alte detalii: str. Ostrogovich Gheroghe (p), str. Linistei (p), str. Rasaritului (p), str. Alaci Alexandru (p), str. Academician Remus Radulet (p), , Alte detalii: Calea Aradului (p), str. Rasaritului (p)
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00Dudeștii VechiAlte detalii: partial
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00JenaAgenti economici: Balastiera | Alte detalii: casnici
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00GirocAlte detalii: str.Trandafirilor, nr. 101
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00SânandreiAgenti economici: Invest Paola
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00CovaciAlte detalii: partial
Joi, 04.09.202509:00 – 17:00BăteștiAlte detalii: total
Vineri, 05.09.202509:00 – 17:00GirocStrada Gloria
Vineri, 05.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Podgoriei (p), str. Valiug (p), , Alte detalii: str. Carei , str. Cugir, , Alte detalii: Aleea Scurta (p), str. Linistei (p), Calea Aradului (p), str. Martir Dan Carpian (p)
Vineri, 05.09.202509:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Zona spre Sacalaz
Vineri, 05.09.202509:00 – 17:00GhirodaAlte detalii: partial
Vineri, 05.09.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: Poieni Cheia
Vineri, 05.09.202509:00 – 17:00BuziașAlte detalii: Zona Garii CFR
Vineri, 05.09.202509:00 – 17:00Giarmata ViiAlte detalii: str. Teilor (p), str. Izlaz (p)

