Alfred Simonis: „Timișul are un buget al recordurilor”.

Președintele CJT, Alfred Simonis, a prezentat, astăzi, bugetul pe 2026 al instituției pe care o conduce, buget despre care spune că este unul al recordurilor, „cum nu cred că există în România”.

„Este pentru prima dată când bugetul județului Timiș depășește un miliard de lei.

Este un buget ambițios, cu investiții multe și cheltuieli puține.

Un buget care are record de investiții pe educație, de aproximativ 120 de milioane de lei.

Niciodată n-a existat o asemenea sumă în bugetul pentru educație, sănătate, patrimoniu, drumuri, infrastructură sportivă și am să vă dau chiar și niște cifre pentru că este extrem de interesant cum s-a schimbat dinamica bugetului în doar un an și jumătate, un an, doi ani de zile. Dacă ne uităm la o comparație între 2024 și 2026, bugetul gândit de administrația precedentă în ultimul an și bugetul pe care îl gândim anul acesta, veți vedea diferențe semnificative”, a afirmat Alfred Simonis.

Din bugetul pe acest an, cifrat la 1 miliard și 155 de milioane de lei, 390 de milioane sunt alocate pentru funcționare și bunuri și servicii, respectiv 732 de milioane pentru investiții.

În ceea ce privește noul stadion Dan Păltinișanu, pentru el sunt alocate, de la buget, 40 de milioane de lei. „Probabil că nu o să îi cheltuim pe toți în acest an. Ce rămâne necheltuit, vom economisi și vom folosi la anul. Pentru noi, stadionul rămâne un obiectiv de prim-plan, chiar dacă nu a fost, încă, semnat contractul de execuție, iar perspectivele politice nu mai sunt la fel de favorabile la București”, a mai afirmat Alfred Simonis.

Președintele CJT a mai amintit și de Centrul de recuperare recuperare traumatologică de la Lovrin – 17 milioane, de extinderea compartimentului ATI de la Spitalul Județean Timișoara, de Centrul pentru minori adicții de la Ciacova – care are alocate 16 milioane și pentru care a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, de Căminul pentru vârstnici de la Nădrag.

Mai sunt prevăzute, în alocările bugetare, finanțarea de lucrări la Bastion – realizate în parteneriat cu Primăria Timișoara, lucrări de reabilitare la Muzeul de Artă, continuarea lucrărilor la Castelul Huniade -unde este alocată suma de 99 milioane de lei.

Bugetul a fost pus în transparență decizională vinerea trecută, procedura urmând a se încheia în data de 2 mai.

Ulterior, în perioada 4-8 mai, va avea loc o ședință extraordinară de plen a Consiliului Județean, în care proiectul de hotărâre privind bugetul va fi supus la vot.