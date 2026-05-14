Investiţie majoră pentru educaţia din comuna Giroc

Investiție majoră pentru educația din Giroc și Chișoda! Recent, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construire școală cu clasele 0-VIII în localitatea Chișoda, comuna Giroc”.

Contractul de finanțare a fost semnat în cadrul Programului Regional Vest 2021–2027, Prioritatea 6 – „O regiune educată și atractivă”, prin ADR Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 15.940.358,83 lei, din care 11.747.185,33 lei reprezintă finanțare europeană, iar 3.780.521,21 lei este contribuția de la bugetul de stat.

Noua unitate de învățământ va fi construită în satul Chișoda, pe strada Primăverii nr. 38, și va contribui la dezvoltarea infrastructurii educaționale din comună.

Proiectul prevede:

– construirea unei școli moderne cu 9 săli de clasă;

– realizarea a 2 laboratoare;

– capacitate totală de 189 de locuri pentru elevi;

– dotări moderne și mobilier nou;

– măsuri de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități;

– clădire eficientă energetic, cu standard nZEB și panouri fotovoltaice.

Investiția vine ca răspuns la creșterea rapidă a numărului de elevi și la nevoia extinderii infrastructurii educaționale din comuna Giroc, oferind condiții moderne și sigure pentru desfășurarea procesului educațional.