Zilele Studenților Timișoarei 2026

În zilele de 21, 22 și 23 mai 2026, Campusul UPT devine un spațiu al energiei studențești, al dialogului și al întâlnirilor dintre generații.

Studenți, absolvenți, alumni și membri ai comunității timișorene sunt invitați la Zilele Studenților Timișoarei 2026, un eveniment cu acces gratuit, dedicat muzicii, activităților sportive, întâlnirilor cu personalități publice.

Organizat pe Stadionul Știința și în spații conexe ale Universității Politehnica Timișoara, evenimentul cuprinde o serie de concerte susținute de formații și artiști precum B.U.G. Mafia, Vama, Oscar, Killa Fonic, Petre Ștefan, Argatu, Luca Dragu, MADE, KuKy, ZO și IST, dar și prezența unor invitați precum Ana Maria Brânză, Simona Amânar, Dan Alexa, Alfred Simonis, Cornelia Micicoi, Florin Drăgan, Alexandru Luca, Traian Băsescu, Mona Nedelcu, Dan Nistor, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru.

Participarea la sesiunile de întâlniri cu invitații, desfășurate în ARChA (fosta cantină a Politehnicii de pe bld. M. Viteazu nr. 1), se face pe baza completării unui formular, disponibil pe link-ul: https://form.jotform.com/261302242887052.

Zilele Studenților Timișoarei 2026 sunt deschise tuturor celor care doresc să retrăiască energia studenției, să descopere comunitatea universitară și să participe la un program construit în jurul tinerilor, al dialogului și al spiritului de apartenență.

Evenimentul este organizat de Festivaluri pentru Tineri și Universitatea Politehnica Timișoara, având ca parteneri principali Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș.

Programul manifestărilor:

21 mai

Main Stage, Stadionul Știința

18:00 | 20:00 | IST

20:00 | 20:30 | Dani Tobe

21:00 | 21:45 | Petre Ștefan

22:15 | 23:00 | Oscar

Young Hub @ ARChA

16:00 | 16:45 | Ana Maria Brânză, Simona Amânar, Dan Alexa

17:00 | 17:45 | Alfred Simonis, Cornelia Micicoi

Trendyol Stage

16:00 | 00:00 | Balamuk Party: Urban Fusion cu DJ Anthony și DJ Kevin

22 mai

Main Stage, Stadionul Știința

18:00 | 20:00 | KuKy

20:00 | 20:30 | Luca Dragu

21:00 | 21:45 | Killa Fonic

22:00 | 23:00 | Vama

Young Hub @ ARChA

16:00 | 16:45 | Florin Drăgan, Alexandru Luca

17:00 | 18:00 | Traian Băsescu

Trendyol Stage

16:00 | 00:00 | Balamuk Party: RITMO cu DJ Anthony și DJ Kewin

23 mai

Main Stage, Stadionul Știința

18:00 | 19:30 | ZO

19:30 | 20:00 | MADE

20:30 | 21:30 | Argatu

22:00 | 23:00 | B.U.G. Mafia

Young Hub @ ARChA

16:00 | 16:45 | Mona Nedelcu, Dan Nistor

17:00 | 17:45 | Ioana Ciurlea, Claudiu Pândaru

Trendyol Stage

16:00 | 00:00 | Balamuk Party: Khef ca-n 2000 cu DJ Anthony și DJ Kewin