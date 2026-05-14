Zilele Studenților Timișoarei 2026
În zilele de 21, 22 și 23 mai 2026, Campusul UPT devine un spațiu al energiei studențești, al dialogului și al întâlnirilor dintre generații.
Studenți, absolvenți, alumni și membri ai comunității timișorene sunt invitați la Zilele Studenților Timișoarei 2026, un eveniment cu acces gratuit, dedicat muzicii, activităților sportive, întâlnirilor cu personalități publice.
Organizat pe Stadionul Știința și în spații conexe ale Universității Politehnica Timișoara, evenimentul cuprinde o serie de concerte susținute de formații și artiști precum B.U.G. Mafia, Vama, Oscar, Killa Fonic, Petre Ștefan, Argatu, Luca Dragu, MADE, KuKy, ZO și IST, dar și prezența unor invitați precum Ana Maria Brânză, Simona Amânar, Dan Alexa, Alfred Simonis, Cornelia Micicoi, Florin Drăgan, Alexandru Luca, Traian Băsescu, Mona Nedelcu, Dan Nistor, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru.
Participarea la sesiunile de întâlniri cu invitații, desfășurate în ARChA (fosta cantină a Politehnicii de pe bld. M. Viteazu nr. 1), se face pe baza completării unui formular, disponibil pe link-ul: https://form.jotform.com/261302242887052.
Zilele Studenților Timișoarei 2026 sunt deschise tuturor celor care doresc să retrăiască energia studenției, să descopere comunitatea universitară și să participe la un program construit în jurul tinerilor, al dialogului și al spiritului de apartenență.
Evenimentul este organizat de Festivaluri pentru Tineri și Universitatea Politehnica Timișoara, având ca parteneri principali Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș.
Programul manifestărilor:
21 mai
Main Stage, Stadionul Știința
18:00 | 20:00 | IST
20:00 | 20:30 | Dani Tobe
21:00 | 21:45 | Petre Ștefan
22:15 | 23:00 | Oscar
Young Hub @ ARChA
16:00 | 16:45 | Ana Maria Brânză, Simona Amânar, Dan Alexa
17:00 | 17:45 | Alfred Simonis, Cornelia Micicoi
Trendyol Stage
16:00 | 00:00 | Balamuk Party: Urban Fusion cu DJ Anthony și DJ Kevin
22 mai
Main Stage, Stadionul Știința
18:00 | 20:00 | KuKy
20:00 | 20:30 | Luca Dragu
21:00 | 21:45 | Killa Fonic
22:00 | 23:00 | Vama
Young Hub @ ARChA
16:00 | 16:45 | Florin Drăgan, Alexandru Luca
17:00 | 18:00 | Traian Băsescu
Trendyol Stage
16:00 | 00:00 | Balamuk Party: RITMO cu DJ Anthony și DJ Kewin
23 mai
Main Stage, Stadionul Știința
18:00 | 19:30 | ZO
19:30 | 20:00 | MADE
20:30 | 21:30 | Argatu
22:00 | 23:00 | B.U.G. Mafia
Young Hub @ ARChA
16:00 | 16:45 | Mona Nedelcu, Dan Nistor
17:00 | 17:45 | Ioana Ciurlea, Claudiu Pândaru
Trendyol Stage
16:00 | 00:00 | Balamuk Party: Khef ca-n 2000 cu DJ Anthony și DJ Kewin