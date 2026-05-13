“Lacul lebedelor”, concert-spectacol la Timişoara

“Lacul lebedelor”, cea mai îndrăgită lucrare a lui Ceaikovski (cu selecțiuni din balet), vine sâmbătă, 13 iunie, la ora 18, la Timișoara într-o versiune grandioasă, multisenzorială — un concert-spectacol ce unește forța orchestrei simfonice cu grația baletului clasic într-o producție cu peste 65 de artiști (instrumentiști și balerini).

“Sub bagheta dirijorului Octavian Lup, Orchestra New Hope aduce la viață frumusețea atemporală a acestei capodopere, într-o interpretare de o sensibilitate aparte, unde fiecare notă devine o emoție. Baletul, format din zece balerini profesioniști, cu coregrafia semnată de Bogdan Cănilă (prim solist al Operei Naționale din București), completează povestea prin dans, într-o sincronizare perfectă între sunet și mișcare.

În Parcul Rozelor din Timișoara, publicul va trăi o experiență completă — un spectacol în care muzica se împletește cu vizualul, iar emoția se transformă în celebrare. <<Lacul lebedelor>> promite o seară de vis, un eveniment plin de eleganță, rafinament și arta adevărată.

Parte din Stagiunea Excelenței, concertul reafirmă misiunea Orchestrei New Hope de a transforma prin frumusețe, de a uni oamenii prin emoție și de a duce mai departe spiritul autentic al muzicii clasice, ” transmit cei din orchestra New Hope, care organizează acest eveniment în parteneriat cu Casa de Cultură a Municipiului, Primăria Timișoara şi Filarmonica Banatul.