Timișoara intră în elita mondială a padelului

După ce în 2025 a adus pentru prima dată circuitul FIP în România, Federația Internațională de Padel revine la Timișoara și consacră regiunea drept unul dintre noile centre ale padelului european.

Succesul ediției inaugurale din 2025 a determinat Federația Internațională de Padel să readucă la Timișoara competiția FIP Silver Timișoara 2026, consolidând poziția orașului, a județului Timiș și a României în circuitul internațional al acestui sport aflat într-o dezvoltare spectaculoasă.

Competiția este organizată de Federația Internațională de Padel și Federația de Padel din România, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și Visit Timiș, iar meciurile se desfășoară în această săptămână pe terenurile Padel Center din Dumbrăvița.

FIP Silver Timișoara 2026 reunește unii dintre cei mai buni jucători de padel din lume, veniți din aproape 20 de țări și de pe mai multe continente.

Pe lângă sportivii români, la turneul internațional de la Timișoara participă jucători din Spania, Portugalia, Franța, Republica Moldova, Argentina, Ucraina, Serbia, Paraguay, Brazilia, Grecia, Ungaria, Marea Britanie și alte state.

„La finalul lunii mai a anului trecut, sub egida Federației de Padel din România, Padel Center, primul club de padel din vestul României, a reușit să așeze România și județul Timiș pe harta internațională a acestui sport, găzduind primul turneu organizat de Federația Internațională de Padel în țara noastră – FIP Silver România 2025.

Evenimentul a reprezentat nu doar o premieră istorică pentru România, ci și pentru întreaga regiune a Balcanilor.

Pentru prima dată, meciurile oficiale ale Federației Internaționale de Padel au ajuns în această parte a Europei, iar județul Timiș a devenit un punct de referință pentru comunitatea internațională de padel.

Faptul că, la doar un an distanță, Timișoara găzduiește din nou o competiție oficială din circuitul mondial demonstrează că succesul primei ediții nu a fost întâmplător.

FIP SILVER TIMISOARA 2026 confirmă dezvoltarea extraordinară a padelului în România și consolidează poziția regiunii noastre ca unul dintre cele mai importante centre emergente ale acestui sport în Europa de Est.

Prezența unor sportivi de top, a oficialilor internaționali și a participanților din aproape 20 de țări transformă această ediție într-un eveniment de referință pentru sportul românesc”, a declarat Lucian Perescu, reprezentantul Federației de Padel din România.

Turneul FIP SILVER TIMISOARA 2026 se desfășoară în această săptămână pe terenurile omologate internațional ale Padel Center din Dumbrăvița (strada Praga nr. 6) și face parte din circuitul oficial al Federației Internaționale de Padel (FIP), fiind inclus în calendarul internațional al sezonului.

Un număr de 130 de sportivi participă la competiția care oferă puncte în clasamentul internațional și pune în joc premii totale în valoare de 20.000 de euro.

Printre participanți se numără sportivi din top 50 mondial și jucători cu titluri importante în palmares, precum italianul Dante Luchetti, unul dintre cei mai apreciați antrenori de padel din lume, Barbara Las Heras (Spania), campioană mondială, portugheza Catarina Nogueira, aflată pe locul 44 mondial și prezență constantă pe tabloul principal al competițiilor Premier Padel, dar și italianul Denis Tomas Perino, ocupant al locului 52 în clasamentul FIP și unul dintre cei mai bine clasați jucători profesioniști din lume.

Organizarea FIP Silver Timișoara 2026 de către Padel Center, sub egida Federației de Padel din România, reconfirmă poziția Timișoarei pe harta internațională a padelului și consolidează statutul regiunii ca pol emergent al acestui sport în Europa de Est.

La turneu este prezent și José María Íñigo, directorul competițional al Federației Internaționale de Padel.

„În urma succesului primei ediții, este extrem de motivant pentru mine să continui să contribui la dezvoltarea și promovarea padelului în România, prin găzduirea unui nou eveniment oficial din circuitul internațional FIP.

Acest turneu reprezintă nu doar o competiție sportivă importantă, ci și o oportunitate valoroasă de a susține creșterea padelului, de a consolida relațiile dintre jucători din diferite țări și de a întări prezența acestui sport pe scena internațională.

Organizarea unui eveniment de o asemenea amploare necesită dedicarea și implicarea multor persoane și instituții. De aceea, doresc să îmi exprim sincera apreciere față de toți cei implicați în realizarea acestei a doua ediții.

Obiectivul nostru este să continuăm îmbunătățirea organizării și să oferim jucătorilor, echipelor și spectatorilor cel mai bun mediu sportiv și o experiență cât mai plăcută.

Sunt convins că această nouă ediție va reprezenta încă un pas important în consolidarea orașului Timișoara ca destinație de referință în calendarul internațional de padel.

Va fi o mare bucurie să îi întâmpinăm pe toți participanții și să contribuim la un nou moment memorabil pentru padelul internațional”, transmite Luis Centeno Faragoso, directorul turneului FIP Silver Timișoara 2026.

Padelul este sportul cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial, având în prezent peste 35 de milioane de practicanți.

Totodată, este deja disciplină de medalie în mai multe competiții internaționale multisport și este inclus în competiții continentale organizate sub umbrela mișcării olimpice.

Turneele FIP Silver reprezintă un nivel important al circuitului internațional de padel, oferind puncte în clasamentul mondial și reunind sportivi profesioniști din numeroase țări, în cadrul competițiilor oficiale reunite sub brandul FIP Tour.

Categoria FIP Silver este considerată a fi un nivel competitiv important, situat între turneele de dezvoltare și competițiile de elită.

Ea oferă jucătorilor posibilitatea de a acumula puncte în clasamentul oficial FIP și de a face pasul către marile turnee ale circuitului mondial.

Organizarea unui astfel de eveniment confirmă dezvoltarea rapidă a padelului în România și consolidează poziția județului Timiș pe harta marilor competiții internaționale ale acestui sport.

La FIP Silver Timișoara 2026 vor fi prezenți arbitri oficiali ai Federației Internaționale de Padel, care vor superviza desfășurarea competiției și vor asigura înregistrarea rezultatelor în clasamentul mondial oficial.

Decizia Federației Internaționale de Padel de a include Timișul în circuitul său, începând cu anul 2025, a avut în vedere dinamica remarcabilă pe care acest sport o cunoaște în regiune.

FIP a apreciat condițiile de joc oferite de Padel Center și faptul că acest club a reușit să coaguleze o comunitate puternică de practicanți ai padelului, atât profesioniști, cât și începători.

Clubul Padel Center este deja un reper important pe harta padelului românesc și balcanic, găzduind competiții oficiale naționale și europene.

Totodată, este primul club din România cu terenuri omologate de furnizorul oficial al Federației Internaționale de Padel.

Meciurile în cadrul turneului se vor desfășura de astăzi până duminică, între orele 10-18, iar publicul este binevenit, accesul find liber.

De asemenea vor exista transmisii live pe canalele YouTube ale FIP și Federației de Padel din România. Competiția este organizată de International Padel Federation și Federația de Padel din România, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și Visit Timiș. Parteneri sunt Bullpadel, MejorSet, MONDO, Constructim SA, MEWI, Nord One, Padel Maniacs.