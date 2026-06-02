Tragediile se țin lanț, minorii pe trotinete sfidează avertismentele în Timișoara (video)

Tragediile se țin lanț, iar polițiștii și medicii din Timișoara trag nenumărate semnale de alarmă după explozia numărului de minori cu trotinete accidentați.

În ciuda acestui fapt, cei mici continuă să sfideze avertismentele și să ignore tot ce ține de siguranța lor.

Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor și controlul insuficient din partea părinților transformă străzile municipiului de pe Bega, precum și pe cele din localitățile periurbane, în scene ale unor tragedii incomensurabile.

Medicii de la Spitalul Județean Timișoara raportează o explozie a cazurilor de minori sosiți la Unitatea de Primiri Urgențe. Nu vorbim despre simple zgârieturi, ci despre traumatisme craniene severe, fracturi complexe și stări de comă.

Tot mai numeroase sunt imaginile din traficul timișorean cu minori surprinși circulând haotic printre mașini și tramvaie, adesea câte doi pe o singură trotinetă.

A devenit evident pentru toată lumea că trotineta electrică nu este o jucărie, ci un vehicul motorizat care necesită discernământ și cunoștințe rutiere. Iar dacă Timișoara vrea să fie un oraș modern, progresul nu se poate măsura în numărul de trotinete de pe străzi, ci în siguranța celor care le folosesc. Reglementarea drastică nu mai este o opțiune, ci o obligație la care autoritățile trebuie să găsească o soluție, cât mai repede!

Important de reținut!

* În România, vârsta minimă legală pentru conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani!

* Minorii cu vârste între 14 și 16 ani au obligația de a purta cască de protecție, iar toți utilizatorii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate!

Regulile esențiale pentru utilizarea trotinetei pe drumurile publice includ:

* Exclusiv pe pistele de biciclete. În lipsa acestora, circulația este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de cel mult 50 km/h!

* Circulația pe trotuar este interzisă (cu excepția situațiilor unde există marcaje speciale)!

* Trotineta trebuie să fie limitată constructiv la o viteză maximă de 25 km/h!

* Este permisă transportarea unei singure persoane (fără pasageri) și este interzis transportul de mărfuri!

* Conducerea trotinetei sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive este strict interzisă și se sancționează conform legii!

