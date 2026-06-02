O tânără de 18 ani s-a răsturnat cu mașina între Nerău și Teremia Mare. Două fete și un băiat au fost răniți

Accident grav în județul Timiș, marți după-amiază. O tânără, de 18 ani, a condus un autoturism pe DN 59C dinspre localitatea Nerău înspre localitatea Teremia Mare, iar la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma impactului, au rezultat trei victime, două tinere de 16, respectiv 17 ani și un tânăr, de 18 ani, cu toții pasageri în autoturismul condus de către tânără de 18 ani, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.