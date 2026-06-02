15 milioane pentru transportul local, într-un oraș din Banat.

Aproape 15 milioane de lei are la dispoziție, pentru acest an, societatea de transport urban Reșița SRL, prin bugetul recent adoptat de consilierii municipiului din inima Banatului de Munte.

Circa nouă milioane de lei din veniturile preconizate sunt constituite din subvenții de la autoritatea locală, în vreme ce diferența este asigurată din alte venituri din exploatare.

Potrivit hotărârii aleșilor reșițeni, societatea municipală de transport trebuie să se încadreze într-un plafon al cheltuielilor de 14,77 milioane de lei, cu o marjă preconizată de profit brut de 129 de mii de lei.