Medalii pentru elevii lui Flavius Biea, la Cupa României

Deși nu a abandonat definitiv ideea de a reîntoarce în ring, multiplul campion mondial la box profesionist Flavius Biea a ales să trăiască o experiența nouă, aceea de antrenor.

Primele emoții din colțul ringului s-au consumat pentru Biea la malul mării, la Năvodari, unde a avut loc Cupa României la cadeți. Debutul a fost unul entuziasmant, cei doi mici pugiliști cu care antrenorul Biea a început competiția s-au întors cu medalii.

Mădălin Priala a câștigat competiția la categoria sa, în vreme ce Adnan Tămaș a urcat pe cea de a treia treaptă a podiumului.

“Asta se întâmplă atunci când copiii sunt disciplinați, se antrenează bine și dau dovadă de responsabilitate. La rândul meu mi-am dat tot interesul să le transmit băieților din experiența mea ca sportiv și sunt tare bucuros că am făcut o treabă bună impreună” avea să declare Flavius Biea la întoarcerea acasă.

De altfel talentul și determinarea celor doi l-au convertit pe cel supranumit The People’s Champ, la ineditul statut de mentor și antrenor. Cel mai titrat boxer profesionist din Banat a lăsat să se înţeleagă faptul că nu a renunțat la ideea de reveni el însuși în ring, dar că de data aceasta decizia va fi atent cumpănită.