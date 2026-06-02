Victorie spectaculoasă obţinută de timişoreanul Radu Benea

Pilotul timișorean Radu Benea și-a reconfirmat statutul de favorit în Campionatul Național de Viteză în Coastă. În weekend-ul trecut, la Marele Premiu al Brașovului, el a bifat o victorie spectaculoasă la turisme, categorie în care este campion național absolut en-titre, și a obținut al treilea timp la open, deși la start s-au aflat și opt monoposturi.

Și cel de-al doilea pilot de la Canova Racing, Nicolas Benea, a impresionat, fiind devansat la grupa în care a concurat doar de experimentatul Andrei Gîrtofan.

După ce în runda inaugurală a sezonului s-a clasat pe locul al doilea la Transalpina, Benea a dominat Marele Premiu al Brașovului încă din manșele de antrenament, atunci când a obținut al patrulea timp la general. De menționat este faptul că în cursă au fost înscriși opt piloți cu monoposturi, vehicule care au cel mai mare avantaj pe un traseu de viteză în coastă.

De altfel, acesta a stabilit și recordul pe noul traseu de la Poiana Brașov, în lungime de 6,14 kilometri, cu timpul de sâmbătă – 2:57,113 –, atunci când întreaga competiție s-a desfășurat pe asfalt uscat. Duminică, după ce la antrenamente a avut probleme tehnice, Radu a revenit excelent și a obținut cel mai bun timp pe asfalt ud, ajungând la finiș în 3:12,822. Acesta a fost al treilea timp la open, fiind depășit doar de Jerome France și Elias Răduță, ambii concurând cu monoposturi.

În clasamentul turismelor, unde au concurat 95 de piloți, Benea s-a clasat pe primul loc, fiind mai rapid cu 0,9 secunde decât Costel Cășuneanu și cu o secundă față de Horațiu Ionescu Cristea. La cursa de la Brașov au mai participat și piloți cunoscuți precum Simone Tempestini (locul 4), Andrei Gîrtofan (5) sau Norbert Maior (19).

„Pot spune că sunt fericit, fiindcă schimbarea traseului și ultimii 1.500 de metri adăugați nu ne avantajau, dar cumva am reușit să găsim soluțiile necesare pentru a trece peste asta. Deja ne concentrăm pe următoarea etapă, din Harghita, fiindcă avem o nouă luptă de dus pentru a ne apăra titlul absolut la turisme”, a spus Radu Benea, care este lider al clasamentului, poziție pe care o împarte cu Costel Cășuneanu, după primele două etape.

Și cel de-al doilea component al Canova Racing, Nicolas Benea, a reușit un rezultat incredibil pe Drumul Poienii, în fața celor aproape 10.000 de spectatori prezenți de-a lungul celor două zile. După ce sâmbătă a avut parte de acomodare, dar s-a confruntat și cu probleme tehnice, pilotul de la Canova Racing a avut o manșă de concurs incredibilă, iar la finalul celor 6,14 kilometri, cronometrul s-a oprit la 3:27,219. Acesta a obținut al 13-lea timp la open, dintr-un total de 105 piloți participanți.

Nicolas a depășit în clasament piloți aflați la bordul unor modele mult mai puternice, precum monoposturi Wolf, Skoda Fabia Rally2, Audi RS3 sau Porsche 718 Clubsport GT4.

Astfel, el și-a asigurat locul secund la Grupa 3, unde a fost devansat doar de Andrei Gîrtofan, vicecampionul național absolut de raliuri și unul dintre cei mai bine cotați piloți ai momentului din România.

Din cauza vremii, dar și a faptului că traseul a fost acoperit cu ulei în urma incidentului unei mașini din prima parte a grilei de start, a doua manșă de concurs din Marele Premiu al Brașovului a fost anulată, astfel că au fost luate în calcul doar rezultatele din prima manșă.

„Pentru mine, este un rezultat onorant să mă aflu în clasament lângă nume mari ale motorsportului la doar 18 ani și cu o experiență redusă din punct de vedere competițional. Sunt bucuros, dar în același timp sunt conștient că mai am mult de învățat pentru a ajunge acolo unde îmi doresc”, a declarat Nicolas Benea.

Următoarea etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă va avea loc în perioada 12-14 iunie, la Harghita Băi, acolo unde Radu Benea deține recordul traseului la divizia turismelor.