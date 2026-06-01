Accident în parcarea unui centru comercial din Timișoara

Luni, 1 iunie, în jurul orei 13:50, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier într-o parcare a unui centru comercial situat pe Calea Șagului, din municipiul Timișoara.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că o femeie, în vârstă de 30 de ani, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi respectat semnificația indicatorului rutier „Cedează trecerea”, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani.

În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.