Rugă la Cebza, cântă Ancuța Timiș și formația Live.

Satul timișean de pustă Cebza se va afla în sărbătoare în ziua de duminică, 7 iunie, cu începere de la ora 18, cu prilejul desfășurării, aici, a tradiționalei sărbători a hramului comunității creștine locale Ruga de la Cebza.

Spectacolul pregătit de administrația orașului Ciacova, căreia îi este arondat administrativ satul, va fi susținut de solista Ancuța Timiș, care va fi acompaniată de membrii formației Live.

Numărând în prezent aproape 900 de locuitori, această comunitate, situată în câmpia joasă a râului Timiș, este formată în proporție covârșitoare din ortodocși români, care dispun de o biserică parohială datând din anul 1880, precum și de o bisericuță din lemn monument istoric, amenajată la începutul secolului XVIII, în străvechea mănăstire din vecinătate.

