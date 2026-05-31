Rețele Electrice România a investit peste 123 milioane de lei, în 2025, în modernizarea și digitalizarea infrastructurii electrice de distribuție din Timiș

Rețele Electrice România, operatorul de distribuție a energiei electrice parte din grupul PPC în România, a investit în 2025 peste 123 milioane de lei, în județul Timiș. Investițiile fac parte din strategia companiei de a dezvolta rețeaua de distribuție a energiei electrice în beneficiul clienților.

„Investițiile realizate anul trecut ne ajută să construim o rețea mai flexibilă și rezilientă, pregătită să susțină electrificarea consumului de energie. Am efectuat lucrări de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice care vor putea susține nevoile de consum ale generației viitoare, pe măsură ce energia electrică devine tot mai des utilizată în gospodării, pentru gătit, încălzire și răcire, și mobilitate electrică, în detrimentul celor ce utilizează combustibili fosili. În Banat, am realizat investiții constante în rețele, pornind de la stații de transformare modernizate, la linii de medie și joasă tensiune, dar și injecții de putere”, a declarat Mihai Pește, Director General al Rețele Electrice România.

Printre lucrările de amploare finalizate în 2025 se numără modernizarea celulelor de înaltă și medie tensiune din stația 110/20 kV Freidorf; modernizarea liniei electrice aeriene de 110 kV Timișoara – Giulvăz și a liniei de 110 kV Moșnița Nouă – Gătaia. Au finalizate, de asemenea, lucrările de îmbunătățire a siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona de nord a municipiului Timișoara și a localităților adiacente.

În vederea creșterii siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, au fost modernizate liniile electrice aeriene de 20 kV Deta, și Crivina prin înlocuirea izolației a peste 500 de stâlpi. Valoarea acestor lucrări depășește 1,5 milioane de lei, iar peste 3500 clienți din localitățile Denta, Rovinița Mare, Brestea, Rovinița Mică, Moravița, Stamora Germană și Gaiul Mic beneficiază de un serviciu mai bun de distribuție. Tot la nivel de medie tensiune, a fost modernizată linia electrică aeriană de 20 kV Săvârșin din stația 110/20 kV Faget, cu o valoare a proiectului de peste 1,5 milioane de lei.

De asemenea, au început lucrările pentru modernizarea rețelelor de medie și joasă tensiune din localitatea Cenad, județul Timiș, în beneficiul a aproximativ 1.600 de locuitori. Proiectul, în valoare de 58 milioane de lei, presupune modernizarea a 8 posturi de transformare aeriene prin înlocuirea acestora în posturi de transformare în anvelopă de beton și introducerea lor în sistemul de automatizare și telecontrol. Obiectivul este optimizarea serviciului de distribuție din perspectiva duratei și frecvenței întreruperilor, precum și a calității energiei electrice livrate.

Un proiect dedicat automatizării rețelei a vizat montarea de separatoare de sarcină telecomandate (IMS) în 26 de puncte noi din județ, împreună cu echipamentele de telecontrol aferente. Scopul acestor echipamente este reducerea duratei și frecvenței întreruperilor de curent, prin manevre de la distanță care reduc timpii de intervenție în caz de incidente.

Tot în cadrul programului de digitalizare au fost modernizate posturi de transformare, prin înlocuirea celulelor de linie cu celule izolate cu SF6 în peste 25 de posturi de transformare, precum și echipamentele suplimentare în vederea integrării posturilor în sistemul de management al rețelei din dispeceratul energetic. Valoarea totală a acestor lucrări depășește 3 milioane de lei.

Au fost finalizate și lucrările de modernizare a liniei electrice aeriene de joasă tensiune (0,4 kV) din Voiteg și lucrările de îmbunătățire a tensiunii pe liniile electrice aeriene și subterane de joasă tensiune (0,4 kV) din localitatea Dumbrăvița. De asemenea, au fost finalizate proiectele de modernizare pentru liniile electrice aeriene de joasă tensiune Costeiu, Lugojel și Silagiu, cu o valoare totală de peste 1,4 milioane de lei, prin înlocuirea conductorilor clasici cu conductori torsadat.

La nivel de companie, Rețele Electrice România a investit în 2025 aproximativ 1,4 miliarde de lei (proiecte puse în funcțiune în valoare de 1,2 miliarde de lei), din care 908 milioane lei proiecte realizate din fonduri proprii și diferența din alte surse.

Rețele Electrice România continuă planul de investiții în 2026 pentru aria sa de responsabilitate, cu obiectivul de a construi o rețea de distribuție a energiei electrice modernă, digitalizată și pregătită să răspundă clienților săi cu soluții adaptate la noile realități ale tranziției energetice. Pentru anul 2026 sunt planificate puneri în funcțiune în cadrul lucrărilor de investiții de 1,3 miliarde de lei, din care 821,3 milioane lei din fonduri proprii, și diferența din alte surse.

Anul acesta lucrările vizează în principal modernizarea și înlocuirea infrastructurii de distribuție a energiei electrice, prin schimbarea cablurilor de înaltă și medie tensiune uzate și prin reabilitarea liniilor aeriene și subterane. O componentă importantă o reprezintă realizarea de bucle și reconfigurări de rețea pentru creșterea redundanței și asigurarea continuității alimentării consumatorilor.

De asemenea, sunt prevăzute extinderi și amplificări ale stațiilor de transformare, precum și modernizarea echipamentelor de comutație și protecție, pentru a susține creșterea de sarcină și a îmbunătăți siguranța în exploatare. Implementarea sistemelor de automatizare, telecontrol și contorizare inteligentă permite localizarea rapidă a defectelor și reducerea duratei întreruperilor. Per ansamblu, investițiile urmăresc creșterea fiabilității rețelei, îmbunătățirea calității energiei furnizate și reducerea costurilor operaționale pe termen lung.

În perioada 2026-2030, se va continua execuția proiectelor finanțate din Fondul pentru Modernizare în cele trei zone de distribuție ale operatorului Retele Electrice Romania (Muntenia Sud, Banat și Dobrogea), proiectele însumând 1,36 miliarde lei, din care 1 miliard lei în Grant. Mai mult, în perioada 2026-2027 continuă implementarea proiectului AADMS cofinanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă, proiectul fiind finanțat inițial din POIM, valoarea totală fiind de 135 milioane lei din care 69 milioane lei contribuții nerambursabile. În paralel se implementează sistemul de eficientizare operațională de tip WFM, un alt pas în procesul de digitalizare procese derulat la nivelul Rețele Electrice România.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Infrastructura operată de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.