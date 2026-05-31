Incendiu într-un apartament din Timișoara

Duminică, în jurul orei 09:35, pompierii au fost anunțați despre degajări de fum într-un apartament situat la etajul II de pe str Rusu Șirianu, nr. 31, Timișoara.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență echipaje din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere și o autoscară mecanică, precum și un echipaj SMURD.

Din apartament a fost evacuată o femeie, conștientă și cooperantă; aceasta este evaluată la fața locului de către echipajul medical.

Misiunea salvatorilor este în dinamică, vom reveni.

UPDATE 1: Incendiul a fost lichidat. S-a manifestat într-un dormitor, la un corp de mobilier.

Din imobil s-au autoevacuat în siguranță aproximativ 20 de persoane.

La fața locului este și o ambulanță SAJ cu medic.

Victima, în vârstă de aproximativ 90 de ani, prezintă arsuri de gradul II și III.

Pompierii acționează în continuare pentru ventilarea spațiului.

UPDATE 2: Victima a fost transportată la spital. Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, din cauza efectului termic al curentului electric, la o priză.

