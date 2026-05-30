Transportul cu vaporașele pe Bega, suspendat temporar în 1 Iunie

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, în data de 01.06.2026, în intervalul orar 15:00–19:00, activitatea de transport public cu vaporașele pe Canalul Bega va fi suspendată temporar pe sectorul cuprins între stațiile Catedrala Mitropolitană și Sfânta Maria.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului Cursa rățuștelor pe Bega.

Reluarea circulației va avea loc gradual, conform programului de navigație, astfel:

Nava 1 – plecare la ora 18:13 (amonte – Mihai Viteazul);

Nava 3 – plecare la ora 18:42 (amonte);

Nava 2 – plecare la ora 19:17 (amonte).