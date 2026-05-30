Transportul cu vaporașele pe Bega, suspendat temporar în 1 Iunie

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Transportul cu vaporașele pe Bega, suspendat temporar în 1 Iunie

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, în data de 01.06.2026, în intervalul orar 15:00–19:00, activitatea de transport public cu vaporașele pe Canalul Bega va fi suspendată temporar pe sectorul cuprins între stațiile Catedrala Mitropolitană și Sfânta Maria.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului Cursa rățuștelor pe Bega.

Reluarea circulației va avea loc gradual, conform programului de navigație, astfel:
Nava 1 – plecare la ora 18:13 (amonte – Mihai Viteazul);
Nava 3 – plecare la ora 18:42 (amonte);
Nava 2 – plecare la ora 19:17 (amonte).

CITEȘTE ȘI: Timișorenii sunt invitați să își exprime opinia despre oraș în cadrul Barometrului Calității Vieții 2026

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *