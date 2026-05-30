Timișorenii sunt invitați să își exprime opinia despre oraș în cadrul Barometrului Calității Vieții 2026

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Primăria Municipiului Timișoara anunță lansarea procesului de colectare online a percepțiilor cetățenilor în cadrul Barometrului Calității Vieții 2026, unul dintre cele mai importante demersuri de cercetare sociologică dedicate comunității locale.

Studiul este realizat de cercetătorii și studenții din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială în colaborare cu specialiști din domeniile: geografie, economie, psihologie și științe politice.

Cercetarea își dorește să evalueze modul în care timișorenii percep dezvoltarea orașului, dar și principalele probleme și dificultăți cu care se confruntă cetățenii, pentru a contribui la fundamentarea politicilor publice și a proiectelor strategice de dezvoltare ale orașului, în context regional și național.

Barometrul se adresează tuturor locuitorilor orașului și reunește anual opiniile a peste 2.200 de timișoreni, atât prin interviuri directe, cât și prin colectare online. Chestionarul este anonim, completarea acestuia durează aproximativ 15 minute și poate fi accesat aici: Chestionar Barometrul Calității Vieții 2026

„Prin acest demers ne propunem să încurajăm exprimarea opiniilor cetățenilor și implicarea acestora într-un dialog instituțional deschis și constructiv între comunitate, administrația publică și mediul academic. Opiniile timișorenilor reprezintă o resursă esențială pentru înțelegerea nevoilor reale ale comunității și pentru fundamentarea viitoarelor decizii publice” – a transmis UVT.