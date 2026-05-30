Bulevardul Copiilor la UVT – duminică, 31 mai

Universitatea de Vest din Timișoara şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – UVT organizează duminică, 31 mai, o acțiune la care sunt invitați toți copilașii, alături de părinți și bunici, la o zi specială dedicată jocului, descoperirii și bucuriei de a învăța prin mișcare și experimentare.

Bulevardul Copiilor la UVT este un eveniment dedicat promovării unui stil de viață sănătos și a participării active a celor mici în activități sportive, educative și interactive. Organizată în cadrul programului „Luna Verde @ UVT 2026”, această zi propune o paletă bogată de activități captivante și formative, gândite să îmbine în mod armonios curiozitatea științifică, jocul creativ și energia mișcării într-un cadru relaxat și prietenos.

Activitățile sportive vor începe la ora 9:00, iar o oră mai târziu se va da startul celor recreative și momentelor de relaxare.

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 „𝐁𝐮𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐝𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐔𝐕𝐓” 𝐬𝐮𝐧𝐭:

1. Stand de experimente demonstrative pentru copii de toate vârstele, organizat de Jordan Ciucea și Ionuț Aldea, împreună cu studenți voluntari ai Facultății de Fizică și Matematică. Activitatea propune experimente demonstrative adaptate copiilor și tinerilor, cu scopul de a face știința mai accesibilă și mai atractivă.

2. Lumea în culori – Creează-ți propriul Eco-Erou, atelier organizat de asist. cerc. dr. Oana Popescu și drd. Raul Pașcalău, din cadrul Facultății de Arte și Design. Atelierul invită copiii să creeze, prin pictură, un personaj original cu misiunea de a proteja natura și de a contribui la un viitor sustenabil. Lucrările vor fi reunite într-o mini-expoziție tematică intitulată „Liga Eco-Eroilor”.

3. Stand FEAA – BCR – Eco Club Timișoara: Educație financiară cu ajutorul Roboțelului Pepper și Atelier dECOrare sacoșe – Spune NU plaselor din plastic!, organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, în colaborare cu BCR și Eco Club Timișoara. Activitatea îmbină educația financiară interactivă cu promovarea comportamentelor sustenabile, prin decorarea sacoșelor reutilizabile și încurajarea reducerii consumului de plastic.

4. Activități de pictură și concursuri pentru copii, organizate de conf. univ. dr. Venera Bucur, din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Activitățile propuse oferă copiilor un cadru creativ de exprimare artistică și participare la concursuri adaptate vârstei.

5. Animale sălbatice: observații pe nevertebrate în rășină sau conservate în uscat, activitate organizată de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Biologie. Atelierul propune copiilor o experiență de observare și descoperire a diversității lumii animale.

6. Observații la stereomicroscop, activitate organizată de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Biologie. Copiii vor putea observa detalii invizibile cu ochiul liber și vor descoperi lumea microscopică într-un mod interactiv.

7. Interacțiuni ghidate cu animale vii, activitate organizată de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Biologie. Atelierul oferă copiilor ocazia de a se apropia de lumea vie sub îndrumare specializată.

8. Sângele fals, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie. Activitatea face parte din seria atelierelor de chimie dedicate copiilor și urmărește prezentarea unor fenomene științifice spectaculoase într-o manieră accesibilă.

9. Ploaia de aur, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie.

10. Albastru de timol, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie.

11. Semaforul chimic, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie.

12. Cerneala invizibilă, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie.

13. Tensiunea superficială a laptelui, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie.

14. Densitatea zahărului, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie.

15. Pasta de dinți a elefanților, atelier demonstrativ organizat de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Chimie.

16. Demonstrații dendrocronologice pentru copii, organizate de lect. dr. Patrick Chiroiu și asist. dr. Fabian Timofte, din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie – Departamentul de Geografie. Activitatea îi familiarizează pe copii cu metoda de studiere a inelelor de creștere ale arborilor și cu informațiile pe care acestea le pot oferi despre mediu și trecutul climatic.

17. Atelier de arheologie pentru copii, organizat de Simona Regep, Andrei Stavilă, Ana-Maria Pop și Dana Percec, din cadrul Facultății de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie. Activitatea este propusă pentru intervalul 10:00–14:00, urmând ca intervalul final să fie confirmat. Copiii vor putea simula o săpătură arheologică, folosind terarii în care vor fi îngropate artefacte și obiecte, și vor descoperi un colț tematic cu unelte și elemente de documentare arheologică.

18. Atelier de improvizație și dezinhibare pentru copii, organizat de lect. univ. dr. Patricia Nedelea, din cadrul Facultății de Muzică și Teatru – Departamentul de Teatru și Artele Spectacolului. Atelierul are o durată estimată de 1 oră și propune activități de teatru, improvizație, expresivitate și spontaneitate.

19. Atelier vocal și performance, organizat de lect. univ. dr. Diana Matei, din cadrul Facultății de Muzică și Teatru – Departamentul de Muzică. Activitatea va implica elevi și studenți și va propune un format muzical-performativ dedicat copiilor.

20. Standuri cu roboți, calculatoare cu jocuri, imprimante 3D și drone, organizate de Facultatea de Informatică. Activitățile propuse oferă copiilor ocazia de a explora tehnologii actuale prin demonstrații interactive de robotică, programare, imprimare 3D și utilizare a dronelor.

21. Play Fest – Festivalul învățării prin joc, organizat de Departamentul de Științe ale Educației, din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Evenimentul va avea loc în intervalul 9:00–16:00, în parcul din fața Universității de Vest din Timișoara. Play Fest este dedicat învățării prin joc și promovează dezvoltarea copiilor în perioada copilăriei timpurii, oferind contexte variate de învățare, interacțiune și schimb de bune practici.

22. Activitate pentru copii de tipul competiție/concurs care implică un traseu, mingi și aparatele Blazepod, coordonată de Lect. univ. dr. Gabriel Arnăutu din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.

23. Orașul copiilor – Comunicare, decizie și implicare civică, activitate organizată de Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării. Evenimentul propune o serie de ateliere interactive prin care copiii descoperă, prin joc, cum se iau deciziile într-o comunitate, cum verificăm informațiile, cum ne exprimăm ideile și cum putem contribui la binele comun. Activitățile includ exerciții de alfabetizare media, vorbire publică, leadership, luare de decizii și reflecție asupra calităților personale, prin ateliere precum „Detectivii Adevărului”, „Vrei să fii primar?”, „Roata deciziilor” și „Alege-ți SuperPuterea!”.

24. „Scena în Mișcare” – un atelier interactiv de teatru pentru copii, susținut de drd. Laura Vidan, actriță și pedagog de teatru, în cadrul căruia cei mici vor descoperi jocuri teatrale, improvizație, mișcare scenică și exerciții de expresivitate și spontaneitate.

Atelierul propune o experiență creativă și dinamică, în care copiii vor explora lumea teatrului prin joc, imaginație și lucru în echipă, având ocazia să descopere și elemente de recuzită scenică, marionete și instrumente folosite în procesul artistic.

25. „Știința prin ochii micilor artiști” – atelier interactiv organizat de echipa Centrului de consiliere și orientare în cariera de cercetător – Regiunea Vest, dedicat copiilor, în cadrul căruia participanții vor explora principiile dezvoltării durabile și vor descoperi lumea cercetării și rolul cercetătorului prin experimente interactive, demonstrații captivante și jocuri educative.