Întreruperi de curent, săptămâna viitoare, în Timișoara și în județ

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Întreruperi de curent, săptămâna viitoare, în Timișoara și în județ

Întreruperi de curent, săptămâna viitoare, în Timișoara și în județ:

Marți, 02.06.202607:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: Partial
Marți, 02.06.202609:00 – 17:00Sânpetru MareAlte detalii: Partial
Marți, 02.06.202609:00 – 17:00ChizătăuAlte detalii: Total
Marți, 02.06.202609:00 – 17:00Sacoșu TurcescAlte detalii: Partial
Marți, 02.06.202609:00 – 17:00BucovățAlte detalii: Str. Unirii, Primaverii, Linistei, Bisericii
Marți, 02.06.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Unirii, Primaverii, Linistei, Bisericii,Islaz, Viitorului, Satu Nou
Miercuri, 03.06.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Nicolae Balcescu si str.Strandului
Miercuri, 03.06.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: Partial
Miercuri, 03.06.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: str . Muncitorilor, Semenic, Timis, Gloria ,  Jupiter, Parcului, Ciresului, Inocentei, Neptun
Miercuri, 03.06.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Bisericii, Gloria, Liliaclui, Renasterii, Linistei
Miercuri, 03.06.202609:00 – 17:00BăteștiAlte detalii: Total
Miercuri, 03.06.202609:00 – 17:00UivarAgenti economici: ANIF SP Pompe Dinias, Ecluza Uivar | Alte detalii: Partial
Miercuri, 03.06.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Stuparilor (p), str. Acad. P. Negulescu (p), str. Frigului (p), str. Aristide Demetriade (p), str. Albinelor (p), str. Iosif Velceanu (p), str. Pomiculturii (p), str. Ion Roata (p), str. Molidului (p), str. David Carol (p), , Alte detalii: b-dul Regele Carol nr. 11, , Alte detalii: intr. Pogonici (p), str. Clabucet (p), str. Bran (p), str. Transilvania (p), , Alte detalii: str. Petre Ramneantu (P), str. Curea Ioan (p)
Joi, 04.06.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: str. Islaz, Viitorului, Satu Nou
Joi, 04.06.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Zona str. Intrare in Dinias din spre Peciu Nou si centrala
Joi, 04.06.202609:00 – 17:00JimboliaAgenti economici: SC Jimbolino , R2Max , Auto Mada , Rompetrol Expres | Alte detalii: str. Calea Timisorii(p), Spre Est(p), Ioan Slavici(p), Constantin Negruzzi
Joi, 04.06.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
Joi, 04.06.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str. Plopilor , str. Liviu Rebreanu partial, , Alte detalii: Str Buziasului (Cartier Nou)
Joi, 04.06.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Maresal Alexandru Averescu (p), str. Magura (p), str. Azuga (p), str. Martir Ferkel Suteu Alexandru (p), str. Martir Dumitru Juganru(p), , Nr  str. Maresal Alexandru Averescu (p), str. Martir Ferkel Suteu Alexandru (p), str. Martir Dumitru Juganru (p), str. Salcamilor (p), str. Crivaia (p), , Alte detalii: Calea Sever Bocu nr. 30

CITEȘTE ȘI: Au fost publicate noile tarife de referință RCA

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *