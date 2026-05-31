Întreruperi de curent, săptămâna viitoare, în Timișoara și în județ:

|Marți, 02.06.2026
|07:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: Partial
|Marți, 02.06.2026
|09:00 – 17:00
|Sânpetru Mare
|Alte detalii: Partial
|Marți, 02.06.2026
|09:00 – 17:00
|Chizătău
|Alte detalii: Total
|Marți, 02.06.2026
|09:00 – 17:00
|Sacoșu Turcesc
|Alte detalii: Partial
|Marți, 02.06.2026
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Alte detalii: Str. Unirii, Primaverii, Linistei, Bisericii
|Marți, 02.06.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Unirii, Primaverii, Linistei, Bisericii,Islaz, Viitorului, Satu Nou
|Miercuri, 03.06.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Nicolae Balcescu si str.Strandului
|Miercuri, 03.06.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 03.06.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: str . Muncitorilor, Semenic, Timis, Gloria , Jupiter, Parcului, Ciresului, Inocentei, Neptun
|Miercuri, 03.06.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Bisericii, Gloria, Liliaclui, Renasterii, Linistei
|Miercuri, 03.06.2026
|09:00 – 17:00
|Bătești
|Alte detalii: Total
|Miercuri, 03.06.2026
|09:00 – 17:00
|Uivar
|Agenti economici: ANIF SP Pompe Dinias, Ecluza Uivar | Alte detalii: Partial
|Miercuri, 03.06.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Stuparilor (p), str. Acad. P. Negulescu (p), str. Frigului (p), str. Aristide Demetriade (p), str. Albinelor (p), str. Iosif Velceanu (p), str. Pomiculturii (p), str. Ion Roata (p), str. Molidului (p), str. David Carol (p), , Alte detalii: b-dul Regele Carol nr. 11, , Alte detalii: intr. Pogonici (p), str. Clabucet (p), str. Bran (p), str. Transilvania (p), , Alte detalii: str. Petre Ramneantu (P), str. Curea Ioan (p)
|Joi, 04.06.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: str. Islaz, Viitorului, Satu Nou
|Joi, 04.06.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Zona str. Intrare in Dinias din spre Peciu Nou si centrala
|Joi, 04.06.2026
|09:00 – 17:00
|Jimbolia
|Agenti economici: SC Jimbolino , R2Max , Auto Mada , Rompetrol Expres | Alte detalii: str. Calea Timisorii(p), Spre Est(p), Ioan Slavici(p), Constantin Negruzzi
|Joi, 04.06.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
|Joi, 04.06.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str. Plopilor , str. Liviu Rebreanu partial, , Alte detalii: Str Buziasului (Cartier Nou)
|Joi, 04.06.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Maresal Alexandru Averescu (p), str. Magura (p), str. Azuga (p), str. Martir Ferkel Suteu Alexandru (p), str. Martir Dumitru Juganru(p), , Nr str. Maresal Alexandru Averescu (p), str. Martir Ferkel Suteu Alexandru (p), str. Martir Dumitru Juganru (p), str. Salcamilor (p), str. Crivaia (p), , Alte detalii: Calea Sever Bocu nr. 30