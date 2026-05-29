Rugă mare la Giroc! Artiști îndrăgiți vor aduce pe scenă farmecul autentic bănățean

Publicat în de Codrina Tomov
Primăria și Consiliul Local Giroc, împreună cu Casa de cultură invită locuitorii comunei, dar și pe goștii lor, să participe la Ruga Giroceană 2026.

Evenimentul va avea loc în zilele de 31 mai și 1 iunie (duminică și luni), începând cu ora 18:00, în Grădina de vară a Căminului Cultural din Giroc.

Vor fi două seri pline de muzică, tradiție și voie bună, alături de artiști îndrăgiți și invitați speciali, care vor aduce pe scenă farmecul autentic bănățean: Stana Stepanescu & Boji, Lăzărică Imbrescu, Formația Banat Express, Petrică Irimică Miulescu, Andreea Chisăliță, Diana Bucsa, Loredana Sur, Bianca Opăriuc și Ansamblul Ghiocelul.

Intrarea este liberă!

