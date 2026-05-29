Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a lunii iunie, potrivit estimărilor publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 1-29 iunie.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile nord-vestice și local în cele centrale, sud-estice și la munte, dar și ușor deficitar în sud-vest, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor excedent în regiunile estice și sud-estice, dar și a unui ușor deficit în cele vestice și nord-vestice.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru aceast interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval se vor situa în jurul celor normale, în toate regiunile