PSD, apel către partide: Fără confruntări pe teme de apărare națională

Partidul Social Democrat (PSD) a lansat un apel către toate formațiunile politice din România să înceteze confruntările interne pe teme de apărare națională și să acționeze unitar, în interesul național.

PSD condamnă, într-un comunicat de presă de vineri, încălcarea inacceptabilă a suveranității României de către Federația Rusă: „Un astfel de comportament al unui stat arată nu numai disprețul la adresa dreptului internațional, cât și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO”.

Partidul face face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național. Social-democrații spun că agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români.

PSD respinge și condamnă declarațiile lui Ilie Bolojan și ale unor reprezentanți USR care invocă sesizările la Curtea Constituțională în privința legislației SAFE, „pentru a pasa propria răspundere pentru eșecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galați”.

„Sesizarea Curții Constituționale de către președintelui Camerei Deputaților în privința OUG 38/2026 a avut drept scop înlăturarea incertitudinilor legislative generate de modul în care a fost emisă ordonanța și de o serie de alte prevederi introduse în actul normativ, fără nicio legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR. Sesizarea președintelui Camerei Deputaților accelerează pronunțarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 zile, care nu exista în cazul sesizării Avocatului Poporului”, se mai arată în comunicat.

Social-democrații mai spun că incidentul de la Galați a evidențiat o serie de carențe grave ale sistemului de apărare național, care reclamă decizii și acțiuni rapide de remediere.

„Scandalul și orgoliile politice sau pasarea responsabilităților la alții trebuie să înceteze! România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcțional care să instaleze profesioniști în structurile de conducere ale sistemului de apărare”, transmite PSD.

Reprezentanții partidului spun că sunt pregătiți să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional și responsabil, care să asigure funcționarea eficientă a statului și a instituțiilor din sistemul de securitate națională, potrivit Mediafax.