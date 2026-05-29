Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara

La solicitarea Delgaz Grid, Scietății Drumuri Municipale și Asociației Banat Link, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea trafcului rutier în mai multe zone din oraș, începând de azi, 29.05.2025.

Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe strada Pop de Băsești, în perioada 29.05.2026 – 1.06.2026, începând cu ora 15:00, în vederea desfășurării Festivalului Banat Fest, în locația privată situată pe str. Gării nr. 1.

În acest sens, se va asigura o zonă de întoarcere de 20 m înainte de Podul Iuliu Maniu, pe Splaiul Nicolae Titulescu, respectiv pe strada Pop de Băsești, unde, în plus, se va asigura și un culoar de liberă trecere.

De asemenea, traficul rutier va fi restricționat pe strada Vlădeasa, în perioada 1.06.2026 – 15.06.2026, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaz.

Totodată, traficul rutier va fi închis pe bulevardul Liviu Rebreanu, pe tronsonul cuprins între strada Drubeta și Calea Martirilor, pe sensul de deplasare dinspre Calea Șagului către Spitalul Județean, în perioada 2.06.2026 – 15.07.2026, în vederea executării lucrărilor de întreținere și reparații ale carosabilului.