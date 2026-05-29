Afterschool modern, pentru școlarii din comuna Belinț. Finanțarea, de 4 milioane de lei, este asigurată de CJT. Foto

La sediul Consiliului Județean Timiș a fost semnat, vineri 29 mai, de către Alfred Simonis și Laurențiu Tîrziu, un contract de asociere între comuna Belinț și CJT.

Prin această asociere s-a propus spre finanțare un proiect important și mult-așteptat de administrația locală, pentru viitorul copiilor din Belinț, dar și din zonă.

„Acest proiect face legătura cu alte proiecte strategice de dezvoltare a infrastructurii școlare, a serviciilor și condițiilor de învățământ, dar și potențialul de creștere al comunei.

Obiectivul vizat pentru finanțare îl reprezintă clădirea afectată din curtea școlii pe care o cunosc multe generații, lăsând în urmă multe amintiri plăcute prin diferite activități desfășurate în această clădire.

Din anul 2021 am depus documentațiile necesare spre finanțare ale acestui obiectiv la CNI București pentru reabilitare și modernizare, dar nu am reușit să obținem finanțarea necesară.

Nu era eligibilă depunerea documentelor pe altă axă de finanțare deoarece clădirea nu era funcțională.

Nu ne-am pierdut încrederea și, în decembrie 2025, am început promovarea acestui proiect la CJT.

Mă bucur mult pentru deschiderea de care comuna Belinț a beneficiat și pe această cale doresc să îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, domnului vicepreședinte Alin Popoviciu și consilierilor județeni.

Este foarte important când instituțiile colaborează și în același timp încurajează performanța administrativă indiferent de culoare politică”, a afirmat, într-un mesaj postat pe Facebook, primarul comunei Belinț, Laurențiu Tîrziu.

Protocolul de colaborare se întinde pe o perioadă de trei ani și vizează finalizarea lucrărilor la obiectivul “RECONVERSIA CORPULUI C3 Al ȘCOLII CU CLASELE I-VIII ÎN AFTHERSCHOOL SAT BELINȚ, COMUNA BELINȚ”.

„Suma alocată din bugetul CJT este în valoare de 4.000.000 lei, o sumă foarte importantă pentru comuna Belinț, din ea urmând a fi finanțate lucrări ample de modernizare a clădirii, consolidare, extindere, dotare cu mobilier, recompartimentare în cabinet medical școlar, bucătărie, sală de mese/diferite evenimente școlare, toalete, săli de lectură, videotecă/bibliotecă, dormitoare pentru program prelungit, inclusiv modernizarea și amenajarea unor zone verzi, parcări ale microbuzelor școlare, alei pietonale și echipamente recreative.

Toate acestea vor da și mai multă energie și dorință din partea copiilor, cadrelor didactice de a frecventa Școala Gimnazială cu clasele I-VIII din comuna noastră”, a mai afirmat primarul Laurențiu Tîrziu.