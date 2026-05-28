Două zile libere pentru elevi și profesori, săptămâna viitoare

Luni, 1 iunie, Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii în acest an, și vineri, 5 iunie, Ziua Învățătorului în România, sunt zile libere pentru beneficiarii primari ai educației și angajații din învățământul preuniversitar.

Astfel, săptămâna viitoare doar marți, miercuri și joi vor avea loc activități didactice.

Pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, 5 iunie este ultima zi de școală, însă aceasta fiind liberă, ei vor încheia cursurile în 4 iunie.

Tot săptămâna viitoare, între 2 și 4 iunie este perioada alocată înscrierilor pentru prima sesiune de bacalaureat, examenul urmând să se desfășoare în intervalul 8 iunie – 3 iulie.