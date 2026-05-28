PPC Renewables România anunță golirea temporară a lacului Trei Ape pentru reabilitarea infrastructurii hidromecanice

PC Renewables România va demara în septembrie 2026 golirea temporară a lacului de acumulare Trei Ape, în vederea reabilitării echipamentelor hidromecanice aferente golirii de fund a barajului.

Lucrările sunt obligatorii pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului hidroenergetic din Caraș-Severin și au fost avizate de Comisia Centrală de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor (CONSIB) în decembrie 2024. Lacul de acumulare face parte din sistemul hidroenergetic din Caraș-Severin, cu o putere totală instalată de 22 MW, și se află în portofoliul hidro al PPC Renewables România.

Lucrările vor fi derulate în deplină conformitate cu cerințele legale aplicabile și cu avizele emise de autoritățile competente în domenii de mediu și biodiversitate. Execuția etapizată a lucrărilor asigură respectarea condițiilor tehnice și de protecție stabilite prin documentația de avizare. Întrucât este vorba despre o operațiune obligatorie de mentenanță, desfășurată după aproximativ 50 de ani, PPC Renewables România adoptă o abordare preventivă față de mediul natural al zonei, cu măsuri de protecție adaptate în funcție de constatările efective din teren și în deplină transparență cu autoritățile competente în domeniul mediului.

Prima etapă presupune înlocuirea echipamentelor hidromecanice accesibile, iar a doua etapă vizează demararea procesului de golire controlată a lacului Trei Ape, programat să înceapă în septembrie 2026. Pe durata lucrărilor de reabilitare a echipamentului hidromecanic aferent golirii de fund, nivelul acumulării se va menține la cota minimă admisă, în lunile octombrie și noiembrie. A treia etapă presupune reumplerea graduală a lacului, care va începe din noiembrie 2026. Procesul de reumplere este estimat la aproximativ 105 zile calendaristice, în funcție de condițiile meteorologice și de nivelul debitelor afluente.

Derularea etapizată a lucrărilor are ca scop și reducerea, pe cât posibil, a impactului asupra sezonului turistic și asupra activităților economice locale, astfel încât lucrările necesare de mentenanță să fie realizate în condiții de siguranță față de infrastructură, cât și de responsabilitate față de comunitatea locală.

Aceste lucrări sunt obligatorii pentru menținerea amenajării în cele mai bune condiții de funcționare și siguranță și reprezintă o etapă firească în exploatarea unui sistem hidroenergetic. Mentenanța planificată și intervențiile de modernizare fac parte dintr-un ciclu normal de viață a amenajărilor; odată la aproximativ 50 de ani, acestea necesită lucrări majore de mentenanță cu scopul de a le pregăti pentru un nou ciclu de operare. Pe durata lucrărilor, alimentarea cu apă potabilă rezidențială a orașului Reșița și a localităților din proximitate nu va fi afectată.

Trei Ape (1976) este un lac antropic de acumulare, cu ecran de anrocamente și miez de argilă, desfășurat pe 53 ha la altitudinea de 837 m. Lacul asigură producerea de energie hidroelectrică încă de la construcția sa. Apa acumulată ajunge în camera de încărcare de la castelul de apă Semenic, de unde este direcționată spre CHE Crăinicel 2. Volumul de apă atinge 4 mil. de metri cubi.

Lacul reprezintă un obiectiv important pentru comunitățile din zonă și economia locală prin completarea resursei de apă potabilă a municipiului Reșița, producerea de energie verde pentru satele Brebu Nou și Gărâna, regularizarea debitelor și reducerea riscului de inundații în aval pe Valea Timișului, dar și o importantă destinație turistică montană a județului Caraș-Severin.

PPC Renewables România urmărește menținerea infrastructurii hidroenergetice în condiții optime de operare, cu responsabilitate față de siguranța exploatării, continuitatea serviciilor asigurate de sistemul hidroenergetic și față de comunitățile din zonă.

