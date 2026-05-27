Scăpări de gaz la o benzinărie din Giroc. Oameni evacuați, perimetru de siguranță pe 100 de metri

Miercuri seara, la ora 23:30, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI specifice în urma scăpărilor de gaz, în comuna Giroc- Calea Timișoarei (în incinta Stației de alimentare cu carburant).

Au fost mobilizate la locul intervenției o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și echipajul CBRN.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-au constatat scăpări de gaz provenite dintr-o cisternă (fixă) cu gaz petrolier lichefiat.

Aproximativ 15 persoane se aflau în stația de alimentare cu carburant la momentul anunțării evenimentului. Acestea s-au autoevacuat în siguranță.

S-a creat un perimetru de siguranță pe 100 de metri.

La locul intervenției intervin în sprijin jandarmi și polițiști locali.

A fost oprită alimentarea cu energie electrică.

Echipajul CBRN efectuează măsurători.

Nu se înregistrează victime, a transmis ISU Timiș.

