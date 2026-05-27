Scăpări de gaz la o benzinărie din Giroc. Oameni evacuați, perimetru de siguranță pe 100 de metri
Miercuri seara, la ora 23:30, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI specifice în urma scăpărilor de gaz, în comuna Giroc- Calea Timișoarei (în incinta Stației de alimentare cu carburant).
Au fost mobilizate la locul intervenției o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și echipajul CBRN.
La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-au constatat scăpări de gaz provenite dintr-o cisternă (fixă) cu gaz petrolier lichefiat.
Aproximativ 15 persoane se aflau în stația de alimentare cu carburant la momentul anunțării evenimentului. Acestea s-au autoevacuat în siguranță.
S-a creat un perimetru de siguranță pe 100 de metri.
La locul intervenției intervin în sprijin jandarmi și polițiști locali.
A fost oprită alimentarea cu energie electrică.
Echipajul CBRN efectuează măsurători.
Nu se înregistrează victime, a transmis ISU Timiș.