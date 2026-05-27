”Cristal” vândut unei minore. Un tânăr a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus, în 26 mai, reținerea a unui inculpat, în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată și deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept, în formă continuată.

Din probele administrate a reieșit faptul că, pe parcursul lunii ianuarie 2026, tânărul a procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit și vândut, unei minore în vârstă de 15 ani, diferite cantități de drog de mare risc, 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal.

De asemenea, în luna aprilie 2026, inculpatul a fost depistat în timp ce deținea o țigaretă confecționată artizanal, conținând canabis.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate substanțe interzise deținute de către inculpat, iar în urma percheziţiei efectuate la locuinţa acestuia a fost găsit și ridicat un fragment vegetal de canabis, deținut în vederea consumului propriu fără drept.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad și jandarmilor Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Arad.