Mașină răsturnată pe un drum din vestul țării. Intervenție de urgență a pompierilor (foto/video)

Echipaje ale Detașamentului de pompieri Deva au intervenit, astăzi, la orele amiezii, pentru a gestiona o situație de urgență generată de producerea unui accident rutier, la ieșirea din municipiu, spre Mintia.

Pentru misiune au fost alocate o autospecială dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de ajutor medical.

În accident a fost implicat un autoturism care s-a răsturnat, iar la sosirea echipajelor de salvatori conducătorul auto se afla în afara autovehiculului.

Pe durata intervenției, traficul rutier pe direcția de mers Deva- Arad/Oradea s-a desfășurat pe o singură bandă.

Cauzele producerii evenimentului rutier vor fi stabilite de către instituțiile care au atribuții în aceste situații.

