Minorul dispărut din Timiș a fost găsit la mama sa, în Bihor

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Roberto, minorul în vârstă de 14 ani, dispărut în 25 mai din județul Timiș, a fost găsit în județul Bihor, la mama sa.

Luni, polițiștii timișeni au fost sesizați de către reprezentanții unității de învățământ cu privire la faptul că minorul, aflat în plasament la o familie din localitatea Fădimac, județul Timiș, după ce a intrat în sala de clasă în jurul orei 07:50, și-ar fi lăsat ghiozdanul și ar fi plecat într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni.

Marți, 26 mai, reprezentanții Primăriei Balinț au anunțat că adolescentul a fost găsit.

”Vă anunțăm cu bucurie că minorul Varga Roberto, în vârstă de 14 ani, dispărut ieri dimineață din comuna Balinț, a fost identificat astăzi la mama sa naturală, în județul Bihor.

Minorul se află în stare bună”, transmite primăria.

Potrivit IPJ Timiș, ”la data de 26.05.2026, minorul a fost depistat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pe raza satului Bogei, județul Bihor, la domiciliul mamei sale.

Totodată, a fost informată DGASPC Timiș, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”.

