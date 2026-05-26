Maraton de sport și distracție pe nisip, la Timişoara

Baza Sportivă din Parcul Rozelor va deveni, în perioada 5-7 iunie 2026, principalul punct de atracție pentru iubitorii sporturilor pe nisip și ai evenimentelor în aer liber.

Beach Sport Festival by MONS își deschide porțile pentru o nouă ediție, propunându-și să aducă în comunitatea timișoreană un mix dinamic de competiție, mișcare și divertisment estival.

Evenimentul este conceput ca un festival multisportiv și de relaxare urbană, transformând una dintre cele mai cunoscute locații din Timișoara într-o arenă dedicată performanței și bunei dispoziții. Ediția din acest an se bucură de sprijinul unor parteneri academici și instituționali de prestigiu, precum Universitatea de Vest din Timișoara și Federația Junior Chamber International România (JCI România).

„Ne dorim ca Beach Sport Festival să fie mai mult decât o competiție sportivă; este o celebrare a comunității, a energiei tinere și a stilului de viață activ. Prin parteneriatele solide din acest an și diversitatea activităților, de la meciurile intense de pe timp de zi până la spectacolul sub nocturnă, transformăm Parcul Rozelor într-un spațiu unificator pentru sportivi, studenți și publicul larg din Timișoara”, au declarat organizatorii evenimentului.

Programul și structura festivalului

Pe parcursul celor trei zile, publicul larg va putea urmări o serie de competiții și activități atractive:

Turneul de Beach Volley (Amatori Masculin/Feminin): Competiția principală care va reuni pe nisip echipe pasionate din regiune și din țară, oferind meciuri intense la fileu.

Turneul Nocturn „Battle for the Crown”: Un format spectaculos desfășurat sub nocturnă în nopțile de vineri și sâmbătă (5-6 iunie), recunoscut pentru dinamismul și atmosfera sa electrizantă.

Turneul Interlicee (Ediția Feminină): O competiție secundară integrată în cadrul festivalului, dedicată promovării sportului în rândul tinerilor și elevelor de liceu.

Beach Rugby: O componentă sportivă suplimentară care aduce un plus de energie și diversitate pe terenurile de nisip.

Facilități și activități pentru public

Pe lângă componenta sportivă, Beach Sport Festival by MONS pune la dispoziția spectatorilor și vizitatorilor o întreagă infrastructură de relaxare. Atmosfera de festival va fi completată de o zonă dedicată de Food & Drinks, momente muzicale pe tot parcursul weekendului, precum și activități recreative precum Pool Party și celebrul Spuma Party, concepute pentru divertismentul întregii familii.

Comunitatea locală este invitată să participe în număr cât mai mare pentru a susține echipele și pentru a se bucura de primul mare eveniment pe nisip al acestei veri.