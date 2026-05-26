„Marele Premiu al Municipiului Timișoara” și-a desemnat câștigătorii

Pasionații de raliuri au avut parte duminică de un adevărat regal automobilistic și de karting în centrul capitalei Banatului.

„Marele Premiu al Municipiului Timișoara”, etapa a patra a sezonului 2026, a reunit la start atât nume consacrate, cât și piloți aflați la început de drum, care încearcă să bată la ușile marii performanțe în sporturile pe patru roți.

Traseul, tehnic și spectaculos, a fost pe placul concurenților. Și spectatorii l-au apreciat, pentru că i-au putut urmări pe cei 53 de sportivi înscriși în competiție pe toată lungimea acestuia.

Clasamentele finale se prezintă în felul următor: clasa 1 – 1. Marius Giurisici (Honda Civic), 2. Florin Sburlea (Honda Civic), 3. Daniel Bulau (Honda Civic); clasa 2 – 1. Alexandru Krepelka (Honda Civic), 2. Petru Ianăș (Opel Corsa), 3. Tiberiu Andrei (Ford Fiesta); clasa 3 – 1. Darius Stepan (Opel GT), 2. Radu Dobârcău (Mini Cooper), 3. Mircea Samuil (Renault Clio); juniori: 1. Darian Corlan (Honda Civic), 2. Eduard Konig (Citroen C2), 3. Erik Bircas (Renault Twingo); juniori+ – 1. Luca Sburlea (Honda Civic), 2. Erik Bircas (Renault Twingo), 3. Attila Szilagyi (Renault Twingo); feminin – 1. Giulia Borca (Volkswagen Polo), 2. Sofia Pintilie (Renault Twingo), 3. Roxana Soare (Audi A3); rally-cross – 1. Oliver Csaki (Honda CRX), 2. Robert Kele (Mitsubishi Colt), 3. Robert Pataki (Honda Civic); echipe auto – 1. CSC Dumbrăvița Rally Team (Marius Giurisici – căpitan, Darius Stepan, Sorin Mihoc, Alexandru Krepelka, Darian Corlan, Răzvan Buzdugan, Luca Sburlea, Florin Sburlea, Sarah Sburlea); eco-karting – 1. Denis Mihăiță, 2. Marius Tehei, 3. Miriam Pintilie; karting juniori – 1. Eduard Avram; echipe karting – 1. CSC Dumbrăvița Karting Team (Denis Mihăiță, Marius Tehei, Miriam Pintilie; antrenor: Cristian Bilea).

Arbitrii concursului au fost Emeric Barta, Petru Ivanovits, Cosmin Ienovan, Ladislau Giurisici, Marius Luciu, Dănuț Cosma, Marian Andronache, Ovidiu Bucuraș, Gabriela Giurisici, Alin Cionca, Mircea Vasilache, Radu Bejenariu, Mariana Nicoară, Sorin Minuț, Mihnea Bucovan, Iulian Cicu, Mihai Cicu, Iustin Bătăiosu, Ștefania Ciubotariu, Dan Marian, Alexandra Popa, Doinel Turcin, Gabriel Balc, Ruben Stoiți, Silviu Manea, Costel Roman, Zoltan Breszan, iar prezentator – Matei Burghiu.