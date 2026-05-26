Teatrul Merlin câștigă Premiul UNITER 2026 cu spectacolul „THE WINDOW”

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin a câștigat Premiul UNITER pentru „Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii” cu spectacolul THE WINDOW.

Spectacolul spune povestea a doi pacienți care împart salonul unui spital și a legăturii lor cu lumea de dincolo de o fereastră acoperită de o perdea grea. Între imaginație și adevăr, THE WINDOW devine o meditație despre speranță, percepție și nevoia umană de sens.

„𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̆𝑟𝑖 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑖𝑖 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑝𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛! 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝐻𝐸 𝑊𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊, 𝑖̂𝑛𝑠𝑎̆ 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑜𝑎𝑠̦𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎̆ 𝑣𝑜𝑟𝑏𝑒𝑠̦𝑡𝑒 𝑠̦𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑗𝑢𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛𝑡̦𝑎 𝑠̦𝑖 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑎̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑜 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑎𝑔𝑎̆ 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒. 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡̦𝑖𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑢𝑔𝑎̆ 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎̂𝑛𝑑𝑟𝑖”, a subliniat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

”Este prima distincție UNITER din istoria teatrului nostru și o emoție pe care cu greu o putem pune în cuvinte.

Premiul acesta aparține unei echipe care a crezut, a riscat, a construit și a mers până la capăt împreună”, transmit reprezentanții Teatrului Merlin.

„The Window” este un spectacol de teatru de animație care se adresează publicului de peste 12 ani și care este extrem de ancorat în realitatea actuală. Printre temele pe care le tratează se numără singurătatea, fragilitatea relațiilor, dar și nevoia unor legături autentice de prietenie într-o lume tot mai izolată.