Dominic Fritz propune un parteneriat strategic pentru dezvoltarea unei rețele de tren urban rapid

Primarul Dominic Fritz propune un parteneriat strategic pentru dezvoltarea unei rețele de tren urban rapid, electric și integrat cu transportul public.

Timișoara, transmite administrația locală, are o infrastructură feroviară care astăzi este insuficient folosită sau care nu este reabilitată, iar planul municipalității este de a moderniza și a extinde liniile.

Proiectul „Tren Metropolitan Timișoara” prevede stații intermodale, parcări, hub-uri logistice de transport marfă și conexiuni directe către zone cheie ale orașului și ale zonei metropolitane. Pentru a accelera proiectul, Primăria Timișoara își asumă realizarea studiului de fezabilitate pentru întregul traseu – atât pe terenurile Primăriei, cât și pe cele ale CFR – și propune un parteneriat cu Compania Națională de Căi Ferate.

“E un proiect strategic pentru Timișoara care continuă investițiile în mobilitatea urbană, din ultimii ani. Vrem să modernizăm, să extindem și să folosim infrastructura feroviară care traversează orașul și care acum e insuficient utilizată, pentru transport public.

Un transport public eficient este calea pentru a reduce folosirea mașinii în oraș și implicit pentru o Timișoara mai verde”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Traseul identificat deservește atât zona periurbană a Timișoarei, cât și cartierele periferice. Acesta pornește de la cartierul Aeroport, continuă prin zona Meteo până la Gara de Nord, iar apoi spre zona industrială Freidorf, pe lângă centrul comercial Shopping City și pe liniile din sudul și sud-estul Timișoarei (Chișoda, Giroc, Rudicica). Traseul propus se încheie în zona Industrială Buziașului, în apropiere de Calea Stan Vidrighin.

Traseul va fi integrat cu stațiile de pe coridorul feroviar aflat în reabilitare. Municipalitatea a prevăzut suplimentar stații în zona Oituz, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, în Freidorf, pe strada Ardealului, și în zona centrului comercial de pe Calea Șagului.

Totodată, extinderea traseului către sudul ariei metropolitane include stații în localitățile Chișoda, Giroc, Rudicica și la intrarea în Moșnița Nouă. În zona Industrială Buziașului va fi amenajată o zonă intermodală, precum și conexiuni care să faciliteze accesul la rețeaua de tramvai de pe Stan Vidrighin.

Fiecare stație va include facilități pentru transfer intermodal: locuri de parcare, spații pentru biciclete, accese facile pentru pietoni și conexiuni cu rețeaua de transport public a Timișoarei.

Investiția propusă de municipalitate deschide și perspectiva unei conexiuni feroviare de navetă mai rapide și mai eficiente între Timișoara și Arad, adaptată nevoilor de mobilitate regională de zi cu zi.

Proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului „Tren Metropolitan Timișoara” și a încheierii unui parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA va fi supus aprobării Consiliului Local și poate fi consultat la adresa următoare: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/ecea4a2f-89de-4e88-8d10-3fb6994afcb2.