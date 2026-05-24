Accident grav în Timiș, trei tineri au fost răniți

Un bărbat, de 27 de ani, a condus un autoturism pe DC 173, dinspre localitatea Mănăstire înspre localitatea Birta, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă.

În urma impactului au rezultat trei victime, respectiv bărbatul de 27 de ani, un tânăr de 22 de ani și o tânără de 23 de ani, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.