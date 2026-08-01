Transfer timișorean pentru linia de treisferturi

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Transfer timișorean pentru linia de treisferturi

Transfer timișorean pentru linia de treisferturi.

Unul dintre cei mai talentați tineri rugbiști români a semnat pentru SCM USV Timișoara.

Astfel, Sebastien Tofan va juca în următorii doi ani în orașul de pe Bega.

Centrul în vârstă de 20 de ani a evoluat în ultimele două sezoane în Franța, la USA Perpignan, pentru formația de speranțe (Espoirs).

Născut la 2 ianuarie 2006, la Bârlad, Tofan a făcut junioratul în orașul natal și a jucat pentru CSS Bârlad până la vârsta de 18 ani.

„A fost o alegere instinctuală. Timișoara m-a contactat și mi-a făcut o ofertă din 2024, iar acum am semnat. E adevărat că în acest an am fost în negocieri și cu o altă echipă franceză, Orleans, din Nationale, dar am considerat că pentru dezvoltarea carierei mele e mai bine să vin aici. Îmi doresc să joc, să ajut echipa și să fac pasul spre națională, poate chiar să prind Cupa Mondială din 2027.”

Sebastien Tofan a „bifat” toate echipele naționale ale României. A jucat la U18, a fost căpitanul reprezentativei U20 și a debutat deja pentru naționala de seniori a României.

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 3-7 august

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *