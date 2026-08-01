Transfer timișorean pentru linia de treisferturi.

Unul dintre cei mai talentați tineri rugbiști români a semnat pentru SCM USV Timișoara.

Astfel, Sebastien Tofan va juca în următorii doi ani în orașul de pe Bega.

Centrul în vârstă de 20 de ani a evoluat în ultimele două sezoane în Franța, la USA Perpignan, pentru formația de speranțe (Espoirs).

Născut la 2 ianuarie 2006, la Bârlad, Tofan a făcut junioratul în orașul natal și a jucat pentru CSS Bârlad până la vârsta de 18 ani.

„A fost o alegere instinctuală. Timișoara m-a contactat și mi-a făcut o ofertă din 2024, iar acum am semnat. E adevărat că în acest an am fost în negocieri și cu o altă echipă franceză, Orleans, din Nationale, dar am considerat că pentru dezvoltarea carierei mele e mai bine să vin aici. Îmi doresc să joc, să ajut echipa și să fac pasul spre națională, poate chiar să prind Cupa Mondială din 2027.”

Sebastien Tofan a „bifat” toate echipele naționale ale României. A jucat la U18, a fost căpitanul reprezentativei U20 și a debutat deja pentru naționala de seniori a României.