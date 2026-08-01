Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 3-7 august.
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în perioada 3-7 august, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
Ziua / Data
Orar
Localitatea
Strada
|Luni, 03.08.2026
|08:30 – 15:30
|Duboz
|Alte detalii: Partial
|Luni, 03.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Memorandului (p), , Alte detalii: Str. Luncani, nr. 54
|Luni, 03.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str.Universului, Frasinului
|Luni, 03.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Alte detalii: Partial
|Luni, 03.08.2026
|09:00 – 17:00
|Vălcani
|Alte detalii: Partial
|Luni, 03.08.2026
|09:00 – 17:00
|Oloşag
|Alte detalii: Total
|Luni, 03.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Batrana, Harniciei, Sf. Andrei, Maslinului
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Murani
|Alte detalii: Zona spre Pischia
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cerneteaz
|Alte detalii: Total
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Dubești
|Alte detalii: Total
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Covaci
|Alte detalii: str. Veche, nr. 56
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Agenti economici: SC Prodgrau | Alte detalii: Extravilan, , Alte detalii: Partial
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: Partial
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str. Victor Babes , Constantin Brancoveanu , Honoriciului , Fdt.Oituz , Oituz partial
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Pordeanu
|Alte detalii: PARC 3
|Marți, 04.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Tineretului, Islaz
|Marți, 04.08.2026
|12:00 – 18:00
|Timișoara
|Nr Piata Libertatii (p), Piata Unirii (p), str. Brediceanu Coriolan (p), str. Vasile Alecsandri (p), str. Eugeniu de Savoya (p), str. Gheorghe Lazar (p), str. Ungureanu Emanoil (p)
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str. Strugurilor nr.70
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Fârdea
|Alte detalii: Baraj Partial
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: str. Cornet , str. Linisti , str. Bradului , splaiul Nucilor
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Alte detalii: Zona Ovest Imobiliare, str. a I – a, a II – a, a III -a, Str. Recoltei, nr. 2A
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Brediceanu Coriolan (p), str. Circumvalatiunii nr. 4, nr. 17
|Miercuri, 05.08.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str. Stejarului (p), str. Danaide (p)
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga si zona centrala
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: intrarea Elisabeta Rizea
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Calea Timisoarei nr. 90, str. Randunicii (p), str. Privighetorii (p), str. Luceafarului (P)
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cărpiniș
|Alte detalii: Partial
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: Partial
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: str.Pades
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sărăzani
|Alte detalii: Total
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Zona intrare in Dinias dispre Peciu Nou
|Joi, 06.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: str. Regele Carol, nr. 47
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Agenti economici: Clinica Radioterapie AMETHYST | Alte detalii: Str. Bartok Bela
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Alte detalii: str. Smochinului, nr. 11
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cruceni
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata Vii
|Alte detalii: str. Viorelelor, str. Parcului, str. Infratirea (p)
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Biled
|Agenti economici: Sonde Expert Petroleum | Alte detalii: Extravilan
|Vineri, 07.08.2026
|09:00 – 17:00
|Curtea
|Alte detalii: Total