Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 3-7 august

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Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 3-7 august

Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 3-7 august.

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în perioada 3-7 august, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Ziua / Data

Orar

Localitatea

Strada

Luni, 03.08.202608:30 – 15:30DubozAlte detalii: Partial
Luni, 03.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Memorandului (p), , Alte detalii: Str. Luncani, nr. 54
Luni, 03.08.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str.Universului, Frasinului
Luni, 03.08.202609:00 – 17:00LenauheimAlte detalii: Partial
Luni, 03.08.202609:00 – 17:00VălcaniAlte detalii: Partial
Luni, 03.08.202609:00 – 17:00OloşagAlte detalii: Total
Luni, 03.08.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Batrana, Harniciei, Sf. Andrei, Maslinului
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00MuraniAlte detalii: Zona spre Pischia
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00CerneteazAlte detalii: Total
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00DubeștiAlte detalii: Total
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00CovaciAlte detalii: str. Veche, nr. 56
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00IohanisfeldAgenti economici: SC Prodgrau | Alte detalii: Extravilan, , Alte detalii: Partial
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: Partial
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str. Victor Babes , Constantin Brancoveanu , Honoriciului , Fdt.Oituz , Oituz partial
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00PordeanuAlte detalii: PARC 3
Marți, 04.08.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Tineretului, Islaz
Marți, 04.08.202612:00 – 18:00TimișoaraNr Piata Libertatii (p), Piata Unirii (p), str. Brediceanu Coriolan (p), str. Vasile Alecsandri (p), str. Eugeniu de Savoya (p), str. Gheorghe Lazar (p), str. Ungureanu Emanoil (p)
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str. Strugurilor nr.70
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00FârdeaAlte detalii: Baraj Partial
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: Partial
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: str. Cornet , str. Linisti , str. Bradului , splaiul Nucilor
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00LenauheimAlte detalii: Partial
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00SăcălazAlte detalii: Zona Ovest Imobiliare, str. a I – a, a II – a, a III -a, Str. Recoltei, nr. 2A
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Brediceanu Coriolan (p), str. Circumvalatiunii nr. 4, nr. 17
Miercuri, 05.08.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str. Stejarului (p), str. Danaide (p)
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga si zona centrala
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: intrarea Elisabeta Rizea
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Calea Timisoarei nr. 90, str. Randunicii (p), str. Privighetorii (p), str. Luceafarului (P)
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00CărpinișAlte detalii: Partial
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: Partial
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: str.Pades
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00SărăzaniAlte detalii: Total
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Zona intrare in Dinias dispre Peciu Nou
Joi, 06.08.202609:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: str. Regele Carol, nr. 47
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAgenti economici: Clinica Radioterapie AMETHYST | Alte detalii: Str. Bartok Bela
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00GhirodaAlte detalii: str. Smochinului, nr. 11
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Partial
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: Partial
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00CruceniAlte detalii: Partial
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00Giarmata ViiAlte detalii: str. Viorelelor, str. Parcului, str. Infratirea (p)
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00BiledAgenti economici: Sonde Expert Petroleum | Alte detalii: Extravilan
Vineri, 07.08.202609:00 – 17:00CurteaAlte detalii: Total

 

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