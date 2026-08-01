Zi de foc, în plină vară– peste 90 de situații de urgență gestionate în județul Timiș, în ultimele 24 de ore.

Eforturile salvatorilor timișeni s-au concentrat și asupra protejării bunurilor și a mediului înconjurător.

Astfel, pe parcursul zilei de vineri s-a intervenit pentru stingerea a 8 incendii de vegetație uscată și deșeuri, iar în cursul nopții au mai fost lichidate alte 2 incendii.

În urma acestor evenimente au fost afectate peste 15 hectare de teren, o cultură de grâu de aproximativ 3 hectare, precum și 50 de stupi de albine.

Incendiile s-au produs în raioanele de intervenție ale Detașamentelor 1 și 2 Timișoara, Detașamentului Lugoj și Secțiilor Sânnicolau Mare și Deta, dar și Stației Buziaș. În sprijinul pompierilor militari au acționat și serviciile voluntare pentru situații de urgență.

„STOP arderilor necontrolate!

În condiții de caniculă și vânt, riscul de propagare a flăcărilor este foarte ridicat, punând în pericol culturile agricole, pădurile, construcțiile și chiar viețile omenești.

Facem apel la cetățeni să respecte reglementările în vigoare privind interzicerea arderii vegetației uscate și să dea dovadă de responsabilitate pentru prevenirea incendiilor.

Este important de subliniat că, în România, arderea vegetației este strict interzisă prin lege. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice”, transmit reprezentanții ISU Timiș.