A început noul sezon din Liga 2. Rezultate înregistrate. Politehnica Timișoara are marți, 4 august, primul meci.

Noul sezon al Ligii 2 a început sâmbătă, când s-au desfăşurat opt meciuri:

FC Bihor Oradea – Unirea 04 Slobozia 1-1

CSM Reşiţa – AFC ASA Tg. Mureş 2-1

CS Gloria Bistriţa – CSC 1599 Şelimbăr 2-1

CS Afumaţi – CS Dinamo Bucureşti 2-1

Cetatea 1932 Suceava – Concordia Chiajna 1-3

FC Metaloglobus – Metalul Buzău 0-0

SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popeşti-Leordeni 1-1

FC Bacău – CSL Ştefăneşti 3-0

Duminică, 2 august

Ora 16:00

Steaua Bucureşti – CSM Slatina

Marţi, 4 august

Ora 18:00

Politehnica Timişoara – Chindia Târgovişte

news.ro

Foto: gsp.ro