A început noul sezon din Liga 2. Rezultate înregistrate. Politehnica Timișoara are marți, 4 august, primul meci.
Noul sezon al Ligii 2 a început sâmbătă, când s-au desfăşurat opt meciuri:
FC Bihor Oradea – Unirea 04 Slobozia 1-1
CSM Reşiţa – AFC ASA Tg. Mureş 2-1
CS Gloria Bistriţa – CSC 1599 Şelimbăr 2-1
CS Afumaţi – CS Dinamo Bucureşti 2-1
Cetatea 1932 Suceava – Concordia Chiajna 1-3
FC Metaloglobus – Metalul Buzău 0-0
SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popeşti-Leordeni 1-1
FC Bacău – CSL Ştefăneşti 3-0
Duminică, 2 august
Ora 16:00
Steaua Bucureşti – CSM Slatina
Marţi, 4 august
Ora 18:00
Politehnica Timişoara – Chindia Târgovişte
Foto: gsp.ro