A început noul sezon din Liga 2. Rezultate înregistrate. Politehnica Timișoara are marți, 4 august, primul meci

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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A început noul sezon din Liga 2. Rezultate înregistrate. Politehnica Timișoara are marți, 4 august, primul meci

A început noul sezon din Liga 2. Rezultate înregistrate. Politehnica Timișoara are marți, 4 august, primul meci.

Noul sezon al Ligii 2 a început sâmbătă, când s-au desfăşurat opt meciuri:

FC Bihor Oradea – Unirea 04 Slobozia  1-1

CSM Reşiţa – AFC ASA Tg. Mureş 2-1

CS Gloria Bistriţa – CSC 1599 Şelimbăr  2-1

CS Afumaţi – CS Dinamo Bucureşti  2-1

Cetatea 1932 Suceava – Concordia Chiajna  1-3

FC Metaloglobus – Metalul Buzău  0-0

SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popeşti-Leordeni  1-1

FC Bacău – CSL Ştefăneşti  3-0

Duminică, 2 august

Ora 16:00

Steaua Bucureşti – CSM Slatina

Marţi, 4 august

Ora 18:00

Politehnica Timişoara – Chindia Târgovişte

news.ro

Foto: gsp.ro

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