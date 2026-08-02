Apele Române: Următoarele două săptămâni sunt critice.

Dunărea ar putea atinge la intrarea în România, pe 6 august, un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, avertizează Administrația Națională „Apele Române”, citând prognoza hidrologilor.

România traversează „una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii”, iar săptămâna viitoare, pe 6 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, când debitul a fost de 1.600 mc/s, informează Administrația Națională „Apele Române” într-un comunicat de presă.

În prezent, la intrarea în țară, Dunărea înregistrează un debit de 1.550 mc/s, „de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s)”, iar față de aceeași perioadă a anului trecut, debitul este cu aproximativ 25% mai mic.

Care este situația de la Cernavodă

Reprezentanții de la Apele Române au oferit și informații privind situația de la Cernavodă. În zonă, nivelul Dunării este de -209 cm, iar estimările indică atingerea valorii de -225 cm pe 8 august, ceea ce reprezintă o scădere de 16 cm, respectiv 2-3 cm/zi.

Potrivit Apele Române, și râurile interioare din Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova înregistrează debite sub valorile normale pentru această perioadă.

„În unele sectoare, în special în Crișana, se manifestă deja fenomene de secare, iar acestea se vor accentua în perioada următoare”, precizează Administrația Națională „Apele Române”.

Instituția avertizează că „având în vedere regimul deficitar de precipitații atât pe sectorul românesc, cât și în bazinul superior al Dunării, următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic”.

Autoritățile pregătesc o intervenție hidrotehnică complexă în zona Brațului Bala

Reprezentanții instituției au mai declarat faptul că în Austria, în ultimele zile, s-au înregistrat precipitații care au determinat creșteri ale debitelor râurilor interioare, „însă efectele acestora vor ajunge la intrarea Dunării în România în aproximativ șapte zile, iar în zona Cernavodă după încă aproximativ cinci zile”, precizează Apele Române.

Chiar și în acest scenariu, este posibilă doar „o staționare sau o ușoară creștere a debitului, până în jurul valorii de 1.600 mc/s sau puțin peste această valoare, care rămâne însă mult sub media multianuală a lunii august”.

Pe de altă parte, pentru a crește aportul de apă către sectorul Cernavodă, autoritățile pregătesc o intervenție hidrotehnică complexă în zona Brațului Bala. După finalizarea măsurătorilor batimetrice efectuate de Forțele Navale Române, „va fi încercată scufundarea controlată, în amplasamente prestabilite, a unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Brațul Bala”.

În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA a început lucrările de dragaj pe sectorul Dunărea Veche – Brațul Bala. Operațiunea presupune realizarea unui „epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă”.

Apele Române avertizează însă că „operațiunea este una deosebit de complexă” și implică „riscuri tehnice semnificative”, principalul risc fiind ca, „în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate”.

Situația rezervelor de apă

În ceea ce privește rezervele de apă, „coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației”.

„Facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică”, a mai transmis Administrația Națională Apele Române.

Guvernul declară stare de alertă la nivel național în luna august

Vineri, Guvernul a declarat că în contextul scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea, în luna august va fi stare de alertă la nivel național.

„Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea scăderii cu încă 100 mc/s. Ca efect a acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația, zilele trecute, să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup”, a explicat premierul Bolojan.

Premierul interimar a explicat și care este impactul energetic dacă și cel de-al doilea reactor de la Cernavodă va fi oprit.

„Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național, o producție foarte importantă, pentru că este o producție în bandă, inclusiv în orele de seară, când consumul crește foarte mult”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar a reluat apelul către populație pentru a reduce consumul de energie în special în orele de seară, când consumul este mai ridicat.

„Va fi importantă și economisirea voluntară în orele de seară. Fac un apel către cetățeni, companii, autorități publice să facă planificări de reduceri voluntare. Estimările noastre sunt că pe fondul secetei și în următoarele două săptămâni nu vom avea precipitații importante. E posibil ca consumul să crească până 8000 de MW pe zi. E o situație prin care trec toate țările din vecinătate”, a mai spus Bolojan.

(sursa: Mediafax)

Foto: Jurnalul Olteniei