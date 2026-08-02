Au început Campionatele Europene de natație de la Paris: când e așteptat David Popovici să intre în lupta pentru medalii.

Campionatele Europene de natație de la Paris au început pe 31 iulie și este momentul pe care David Popovici l-a așteptat tot anul și s-a pentru care s-a pregătit intens în ultima perioadă, inclusiv în „celebrul” cantonament comun cu rivalul său Pan Zhanle.

Programul CE de natație de la Paris este împărțit în felul următor:

31 iulie – 5 august: înot artistic

31 iulie – 6 august: sărituri în apă

4 – 8 august: înot în ape deschise

7-8 august: sărituri de la mare înălțime

10-16 august: înot în bazin și probe de para-înot

Când intră David Popovici în lupta pentru medalii

David Popovici este așteptat să intre în competiție din 11 august, atunci când au loc seriile și semifinalele la 100 metri liber, în vreme ce finala pentru această probă este programată pentru 12 august.

Popovici va concura și în proba de 200 de metri. Seriile și semifinalele sunt pe 13 august, iar finala ziua următoare, pe 14.

Pentru David Popovici, aceste două probe sunt și cele care i-au adus medaliile olimpice în urmă cu doi ani în același oraș, la Jocurile Olimpice Paris 2024. La acel moment, Popovici câștiga aurul olimpic la 200 metri liber și bronzul la 100 metri liber.

Conform g4media, printre alte vede europene care vor participa la probele de bazin din cadrul CE de natație 2026 se numără: Leon Marchand (Franța), Hubert Kos (Ungaria) sau Thomas Ceccon (Italia).

În probele de feminin sunt așteptate să apară la start nume precum: Simona Quadarella (Italia), Sarah Sjostrom (Suedia) sau Marrit Steenbergen (Țările de Jos).