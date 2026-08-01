Cod portocaliu de caniculă în Timiș, recomandările ISU.

Sâmbătă, județul Timiș se află sub avertizarea de cod portocaliu de caniculă, iar reprezentanții ISU au emis o serie de recomandări pentru populație.

„Vă reamintim că este în vigoare o avertizare meteorologică, Cod portocaliu de caniculă.

Manifestați prudență și evitați deplasările în intervalele cu temperaturi ridicate. Dacă deplasarea este necesară, alegeți trasee umbrite și faceți pauze ori de câte ori este posibil.

Hidratați-vă corespunzător și evitați expunerea prelungită la soare.

Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute.

Interesați-vă de starea de sănătate a rudelor, vecinilor, persoanelor vârstnice sau a celor care suferă de afecțiuni cronice. Păstrați legătura cu medicul de familie, iar la apariția oricărui simptom care vă îngrijorează sau la cel mai mic semn de rău, solicitați de urgență ajutor medical, apelând numărul unic de urgență 112, dacă situația o impune”.