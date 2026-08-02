Cod roşu de caniculă şi disconfort termic în trei judeţe din vestul țării, până luni dimineaţa

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Cod roşu de caniculă şi disconfort termic în trei judeţe din vestul țării, până luni dimineaţa

Cod roşu de caniculă şi disconfort termic în trei judeţe din vestul țării, până luni dimineaţa.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care va afecta, în următoarele 24 de ore, judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad.

În aceste regiuni, valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în judeţul Satu Mare şi 39…40 de grade în judeţele Bihor şi Arad.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Conform stiripesurse, noaptea va fi tropicală cu minime de 19…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

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