Incident într-o comună timișeană, după ce două persoane nu au fost lăsate să intre la un eveniment

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Incident într-o comună timișeană, după ce două persoane nu au fost lăsate să intre la un eveniment

Incident într-o comună timișeană, după ce două persoane nu au fost lăsate să intre la un eveniment.

La data de 2 august 2026, în jurul orei 01:02, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, la un eveniment organizat pe stadionul din localitatea Igriș, a izbucnit un conflict între mai multe persoane.

În urma primelor verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că incidentul ar fi izbucnit pe fondul interzicerii accesului la eveniment a două persoane, context în care un agent de pază ar fi fost înjunghiat cu un obiect tăietor-înțepător de către una dintre aceștia.

La scurt timp, persoanele bănuite de comiterea faptei, respectiv doi bărbați au fost identificați și depistați, fiind conduși la audieri.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, în vederea stabilirii tuturor faptelor și împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.

CITEȘTE ȘI: Cod roşu de caniculă şi disconfort termic în trei judeţe din vestul țării, până luni dimineaţa

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *