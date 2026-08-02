Incident într-o comună timișeană, după ce două persoane nu au fost lăsate să intre la un eveniment.

La data de 2 august 2026, în jurul orei 01:02, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, la un eveniment organizat pe stadionul din localitatea Igriș, a izbucnit un conflict între mai multe persoane.

În urma primelor verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că incidentul ar fi izbucnit pe fondul interzicerii accesului la eveniment a două persoane, context în care un agent de pază ar fi fost înjunghiat cu un obiect tăietor-înțepător de către una dintre aceștia.

La scurt timp, persoanele bănuite de comiterea faptei, respectiv doi bărbați au fost identificați și depistați, fiind conduși la audieri.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, în vederea stabilirii tuturor faptelor și împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.