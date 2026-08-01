Incendiu de vegetație în Banat. Două elicoptere intervin pentru protejarea fondului forestier.

Incendiul de vegetație izbucnit pe raza unităților administrativ-teritoriale Berzasca și Sichevița continuă. 42 de pompieri militari din cadrul ISU Caraș-Severin intervin alături de 30 de lucrători ai Ocoalelor Silvice Moldova Nouă și Berzasca pentru stingerea flăcărilor.

Incendiul se manifestă pe două fronturi

Potrivit informațiilor transmise de ISU Caraș-Severin, incendiul se manifestă pe două fronturi, fiecare având o lungime de aproximativ 500 de metri.

Frontul din zona Ocolului Silvic Moldova Nouă a fost localizat. Cel de-al doilea front, aflat în zona Ocolului Silvic Sichevița, înaintează spre fondul forestier.

Eforturile echipelor de intervenție sunt concentrate asupra limitării extinderii flăcărilor și protejării pădurii.

Două elicoptere sprijină intervenția din Berzasca și Sichevița

În sprijinul forțelor terestre acționează două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Aeronavele sunt dotate cu sisteme de stingere Bambi Bucket și efectuează misiuni pentru limitarea incendiului.

Intervenția este în dinamică, iar forțele mobilizate continuă operațiunile de stingere.

Incendiile au izbucnit în zona Parcului Natural Porțile de Fier.

Foto: ISU Semenic