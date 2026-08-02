Tragedie în Timiș, un tânăr s-a înecat în timp ce încerca să se răcorească

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Tragedie în Timiș, un tânăr s-a înecat în timp ce încerca să se răcorească

Tragedie în Timiș, un tânăr s-a înecat în timp ce încerca să se răcorească.

Astăzi, 2 august 2026, la ora 18:22, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană ar fi sărit într-o baltă din apropierea pădurii din localitatea Soca – un sat care ține de comuna Banloc și nu ar mai fi ieșit la suprafață.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 25 de ani.

Persoana a fost extrasă din apă, fiind începute manevrele de resuscitare de către echipajele medicale prezente la fața locului, însă, din păcate, acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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