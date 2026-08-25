Un cadru didactic universitar din Timișoara va participa la o expediție științifică în Antarctica.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță că un cadru didactic al instituției va participa în luna decembrie, pentru prima oară, la o expediție științifică în Antarctica.

Este vorba despre conferențiarul Alexandru Onaca, din cadrul Departamentului de Geografie din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a UVT.

Expediția oferă acces la unul dintre cele mai dificile medii naturale pentru desfășurarea activităților științifice și va permite realizarea unor observații și măsurători direct în teren.

Pentru Alexandru Onaca, participarea reprezintă o oportunitate de a contribui la activități de cercetare desfășurate într-un context geografic și climatic cu particularități deosebite, transmit reprezentanții UVT.

Organizatorul acestei expediții științifice în Antarctica este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din București (UB), Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (UPB), Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) și Korea Polar Research Institute (KOPRI).

Potrivit organizatorilor, Antarctica oferă unul dintre cele mai curate ecosisteme de pe Pământ, astfel că datele de teren devin o bază pentru cercetarea mediului, biodiversității și adaptării la condiții extreme.

Având în vedere contextul prielnic, din 2015 cercetătorii români lucrează în Antarctica de Vest, pe Insula King George, prin parteneriatul INCDSB cu Korea Polar Research Institute. Echipele lucrează multi-matrice: aer, apă, zăpadă, sol, sedimente, gheață, guano și biofilme microbiene. Probele sunt prelucrate în România și în laboratoare partenere.

În misiunea ROICE 2027, vor participa, împreună cu Alexandru Onaca, care va efectua cercetări în geomorfologie și permafrost, cinci români: dr. Iris Maria Tușa (INCDSB – coordonatoare expediție ROICE 2027), drd. Georgiana-Alexandra Grigore (UB – cercetătoare, microbiologie și biologie moleculară), drd. George Valentin Cucu (UPB – cercetător, biodiversitate și ecosisteme acvatice), drd. Sorin Constantin Stegărescu (INCDSB – cercetător, hidrologie, meteorologie și GIS) și dr. Nicolae Ajtai (UBB – cercetător, monitorizare atmosferică și radon).

Expediția științifică și-a fixat ca obiective pentru această campanie scurtă obținerea de date durabile, infrastructură pentru cercetare, sănătate publică și generațiile următoare.

Sunt vizate bazele de date cu înregistrări pentru monitorizare de mediu pe termen lung, adresarea de publicații științifice cu rezultate care leagă terenul antarctic de laborator și cercetarea internațională, obținerea de colecții microbiologice cu tulpini criofile și criotolerante pentru biobanca ROICE și fundamentarea de resurse pentru viitor utile unei noi generații de specialiști români în cercetarea polară.