39 de lei pe noapte la mare. „Litoralul pentru Toți” revine în septembrie.

Programul „Litoralul pentru Toți” revine în septembrie cu cea de-a 49-a ediție. 67 de unități de cazare din 10 stațiuni de la malul Mării Negre oferă tarife începând de la 39 de lei pe persoană pe noapte, pentru turiștii care aleg litoralul în extrasezon.

Programul, lansat de FPTR în anul 2001, urmărește să ofere turiștilor posibilitatea de a petrece vacanțe pe litoral la tarife reduse și, în același timp, să contribuie la prelungirea sezonului estival.

O noutate a ediției din această toamnă este schimbarea listei participanților. 24 dintre cele 67 de unități înscrise nu au participat la ediția din primăvară, printre acestea aflându-se atât operatori care intră pentru prima dată în program, cât și unități care revin după o perioadă de absență.

Tarife de la 39 de lei pe noapte

Cel mai mic tarif din această ediție este de 39 de lei/persoană/noapte, în Eforie Nord, pentru cazare fără masă.

Tarifele minime comunicate de unitățile participante sunt:

– Eforie Nord – de la 39 lei/persoană/noapte;

– Eforie Sud – de la 65 lei/persoană/noapte;

– Costinești – de la 60 lei/persoană/noapte;

– Neptun-Olimp – de la 58 lei/persoană/noapte;

– Jupiter – de la 74 lei/persoană/noapte;

– Saturn – de la 77 lei/persoană/noapte;

– Mangalia – de la 108 lei/persoană/noapte;

– Vama Veche – de la 80 lei/persoană/noapte;

– Mamaia – de la 69 lei/persoană/noapte;

– Mamaia Nord – de la 65 lei/persoană/noapte.

Serviciile incluse și perioadele de valabilitate sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. În funcție de ofertă, turiștii pot găsi pachete care includ doar cazare, mic dejun sau servicii All Inclusive.

Comparativ cu ediția de primăvară, când cel mai mic tarif anunțat a fost de 42 de lei/persoană/noapte, oferta din această toamnă pornește de la 39 de lei/persoană/noapte.

Deși programul se desfășoară oficial între 1 și 30 septembrie, unele unități participante au transmis oferte care se extind și în luna octombrie.

„Anul Calității în Turism”

Ediția de toamnă se desfășoară în cadrul inițiativei „Anul Calității în Turism”, lansată de FPTR pentru 2026.

„După 49 de ediții, „Litoralul pentru Toți” continuă să atragă unități noi și să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediții. Am declarat 2026 „Anul Calității în Turism” pentru că turismul românesc trebuie să câștige în fața destinațiilor externe prin servicii, profesionalism și un raport corect între preț și ceea ce așteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon și trebuie să plece mulțumit, cu dorința de a reveni”, a declarat Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Pachetele turistice pot fi achitate și cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.

Lista unităților participante, tarifele, perioadele de valabilitate și datele de contact sunt disponibile pe site-ul oficial al FPTR și este actualizată pe măsură ce sunt înscrise noi unități. Pentru rezervări și verificarea disponibilității, turiștii pot contacta direct unitățile de cazare sau agențiile de turism partenere.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Un cadru didactic universitar din Timișoara va participa la o expediție științifică în Antarctica