„Amendamentul Fritz”, în atenția Comisiei Europene. PPE și Renew cer blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România

România riscă să nu primească 770 de milioane de euro din fondurile europene prevăzute prin PNRR, după ce două dintre marile grupuri politice din Parlamentul European au intervenit la Bruxelles. Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe îi cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină suma pe fondul unor acuzații privind încălcarea statului de drept, potrivit unei scrisori publicate de POLITICO, notează stiripesurse.ro.

Președintele PPE, Manfred Weber, și lidera Renew Europe, Valérie Hayer, îi solicită Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că cele 770 de milioane de euro nu vor fi acordate României dacă Bucureștiul nu renunță la modificarea unei legi care ar putea avea drept consecință interzicerea exercitării funcției de primar de către liderul USR, Dominic Fritz.

Banii fac parte din PNRR, mecanismul european de redresare creat după pandemia de COVID-19.

Disputa are în centru un amendament introdus de PSD, cu sprijinul AUR, la legislația privind integritatea în funcție.

Modificarea ar putea conduce la suspendarea lui Dominic Fritz din funcția de primar al Timișoarei, în legătură cu un caz de conflict de interese din trecut.

În scrisoarea adresată șefei Comisiei Europene, liderii PPE și Renew solicită executivului comunitar să transmită „un semnal” înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea.

Demersul de la Bruxelles vine și într-un moment important pentru accesarea banilor europeni de către România.

Termenul-limită pentru reformele care ar permite accesarea fondurilor UE este 31 august, iar PPE și Renew vor o reacție a Comisiei înainte de această dată.